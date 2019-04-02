Bahçelievler’de 5 katlı boş binada yangın

Bahçelievler'de 4 yıl önce boşaltılan binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yan binanın çatısına sirayet eden yangını itfaiye ekipleri söndürme çabasına girerken, vatandaş cep telefonuyla canlı yayın yapma derdine girdi.

Yangın, sabah saat 08.00 sıralarında Bahçelievler Hürriyet Mahallesi Poyraz Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 yıl önce kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan 5 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sokak üzerinde pazar yeri olması nedeniyle ise itfaiye araçları sokağa girmeye zorlanırken, itfaiye erleri binaya merdiven yardımıyla girerek müdahale etti. Çatı katında büyüyen alevler yan binaya sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler içerisinde kalan çatı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

VATANDAŞ CANLI YAYIN YAPMA DERDİNE GİRDİ

İtfaiye ekiplerinin kıyasıya mücadele ettiği yangın kısa sürede söndürülürken, sokak üzerinde bulunan vatandaşlar cep telefonlarıyla canlı yayın yaparak o anları kaydetti. Yoğun dumanların yükseldiği yangında itfaiye ekipleri bir süre soğutma çalışması yapmasının ardından yangın tamamen söndürüldü.

TİNERCİLER YAKTI İDDİASI

4 yıl önce boşaltılan binanın 3'üncü kez yandığını ifade eden bina sahibi Erhan Bayakir, "Bizim bu binada kiracılarımız, dükkanlarımız vardı. Bize tebligat yapıldı ve hepimiz çıktık. Şimdi yan binada oturuyoruz. Yangın bizim binaya da sıçradı. Bu ilk yangın değil, 3'üncü yangın. Bir hafta sonra yine çıkabilir. Madde bağımlıları, evsizler binayı geceleri kullanıyor" dedi.

Sabah erken saatlerinde sokak üzerinde yaşanan o hareketli anlar ise kameraya yansıdı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

(Selim Bayraktar - Volkan Kayalar/İHA)