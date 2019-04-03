Bakan Akar, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov ile Üsküp'te bir araya geldi.
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov ile Üsküp'te bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin başkenti Üsküp'teki resmi temasları kapsamında ülkenin Başbakanı Zoran Zaev ile görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov ile de bir araya geldi.
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