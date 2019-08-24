Bakan Akar: Müşterek Harekat Merkezi tam kapasiteyle faaliyete başladı/ Fotoğraflar

Haber 24.08.2019, 19:45
Bakan Akar: Müşterek Harekat Merkezi tam kapasiteyle faaliyete başladı/ Fotoğraflar
1/5

Gelişmelerden Haberdar Olun

@