Bakan Çavuşoğlu Fransız mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Fransız Mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ile görüştü.
A+A-
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Fransız Mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ile görüştü.
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak amacı ile ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ile bir araya geldi.
Bu haber toplam 66 defa okunmuştur
HABERE YORUM KAT
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.