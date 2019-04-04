Bakan Çavuşoğlu Fransız mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Fransız Mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ile görüştü.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak amacı ile ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ile bir araya geldi.