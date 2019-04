Bakan Çavuşoğlu New York’ta Türkevi binasını ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yapımı devam eden Türkevi binasının New York'ta görülmesi gereken anıtsal mimari yapılar arasına gireceğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'ta yapımı devam eden Türkevi binasının inşaatında son beton kovasının binanın son katı olan 35. kata çıkarılması dolayısıyla düzenlenen sembolik törene katıldı. Çavuşoğlu törende yaptığı konuşmada, "New York Türkevi binası bakanlığımızın tarihi boyunca yurt dışında gerçekleştirdiği en büyük inşaat projesidir. Bu bina aziz milletimizin ve güçlü devletimizin gurur abidesi olarak New York şehrinin kalbinde yükselmektedir. Bu proje, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü iradeleri ve himayeleri ile Türk ve Amerikalı işçi, mimar ve mühendislerden oluşan nitelikli bir ekibin ortak çalışmasının ürünüdür. New York Türkevi uluslararası siyasetin şekillendiği ve küresel yolların kesiştiği bu şehre zenginlik katacaktır" dedi.

New York'un çekim merkezi haline gelecek bu binanın New York şehrindeki simge binalarından biri olacağını ifade eden Çavuşoğlu, "Türkevi, geleneksel Türk mimarisinden esinlenen çizgileriyle Manhattan manzarasına da ilave değer katacak ve New York'ta görülmesi gereken anıtsal mimari yapılar arasına girecektir. New Yorklular, Birleşmiş Milletler toplantılarına katılan heyetlerin mensupları yüksek düzeyli devlet yetkilileri ve dünyanın dört bir yanından New York'a gelen bu özgün eserin ardındaki hikayeyi öğrenmek isteyeceklerdir. Bu hikayenin temelinde milletimizin ve devletimizin gücü, sayın cumhurbaşkanımızın vizyonu ve hükümetimizin kararlılığı vardır" diye konuştu.

Yeni Türkevi'nin Türkiye'nin yürekten benimsediği ve kararlılıkla uyguladığı girişimci ve insani dış politikasının bir tezahürü olacağını belirten Çavuşoğlu, "Türk dış politikası uluslararası işbirliğinin ortak menfaatler ve değerler temelinde güçlendirilmesini amaçlamaktadır. Birleşmiş Milletler Genel Merkezinin tam karşısında yükselen bu bina ülkemizin uluslararası arenada daima savunduğu değerler sisteminin de bir simgesi olacaktır" ifadelerini kullandı.