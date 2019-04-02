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Bakan Çavuşoğlu, Türk Amerikan toplumunun önde gelenlerini kabul etti

Bakan Çavuşoğlu, Türk Amerikan toplumunun önde gelenlerini kabul etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'ta Türk Amerikan toplumunun önde gelenlerini kabul etti.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'ta Türk Amerikan toplumunun önde gelenlerini kabul etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'deki temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, New York'taki Başkonsolosluk binasında Türk Amerikan toplumunun önde gelenleriyle bir araya geldi.

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