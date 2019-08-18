Bakan Dönmez: Doğu Akdeniz tüm Türkiye'nin meselesidir

Ekonomi 18.08.2019, 21:12
Bakan Dönmez: Doğu Akdeniz tüm Türkiye'nin meselesidir
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Bakan Dönmez: Doğu Akdeniz tüm Türkiye'nin meselesidir

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