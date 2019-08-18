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Bakan Dönmez: Doğu Akdeniz tüm Türkiye'nin meselesidir
Ekonomi
18.08.2019, 21:12
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Bakan Dönmez: Doğu Akdeniz tüm Türkiye'nin meselesidir
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#ankara
#istanbulda yarın hava durumu
#ekonomi
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#izmir
#malatya
#Fosil yakıtların insan sağlığına zararları
#ankara kadın
#Fosil yakıtların çevresel ekonomik
#fosil yakıtının zararları nelerdir
#boşanma davaları
#kadın kolları
#vatandaşlık
#hasan sel
#mhp haber