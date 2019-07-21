BAKAN KASAPOĞLU ÇOCUKLARLA MAÇ YAPTI

Gündem 21.07.2019, 11:34
BAKAN KASAPOĞLU ÇOCUKLARLA MAÇ YAPTI

BAKAN KASAPOĞLU MAHALLE ŞENLİĞİ’NDE

-BAKAN KASAPOĞLU ÇOCUKLARLA MAÇ YAPTI

Altındağ Belediyesi’nin Örnek’teki Mahalle Şenliği’ne katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çocuklarla oyunlar oynadı.

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