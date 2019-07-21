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BAKAN KASAPOĞLU ÇOCUKLARLA MAÇ YAPTI
Gündem
21.07.2019, 11:34
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BAKAN KASAPOĞLU MAHALLE ŞENLİĞİ’NDE
-BAKAN KASAPOĞLU ÇOCUKLARLA MAÇ YAPTI
Altındağ Belediyesi’nin Örnek’teki Mahalle Şenliği’ne katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çocuklarla oyunlar oynadı.
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#sağanak yağış
#cinsiyet
#bebek
#tesis
#forma yorumları
#hava
#iş mahkemesi
#gram altın
#süper lig
#Ankara Bahçelievler
#Tianwan NGS
#isyan etti
#dolar ekonomi
#Can Tanrıyar koruma talebi
#karabük
#samsun
#van
#adana
#Haliç Tersanesi