Bakan Özhaseki ve AK Partili Milletvekilleri Altınköy Açık Hava Müzesi'ni ziyaret etti

Ziyaretçi rekoru kıran Altınköy Açık Hava Müzesi, siyasilerin göz bebeği olmayı sürdürüyor.

Altınköy Açık Hava Müzesi 'nin bu seferki misafirleri Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile AK Parti milletvekilleri oldu. Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Ankara Şubesi’nin Altınköy’de gerçekleştirdiği etkinliğe Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki de katıldı.

“Geçen hafta sonu 7 bin kişi ziyaret etti”

Şehrin gürültüsünden uzak ve oksijeni bol bir ortamda buluşan heyet üyeleri, Altınköy’de incelemelerde bulundu. Bakan Özhaseki ve beraberindeki heyet, Altınköy Açık Hava Müzesi hakkında Başkan Tiryaki’den bilgi aldı. Başkan Tiryaki, Altınköy yapılmadan önce bu bölgenin gecekondularla kaplı olduğunu misafirlerine aktardı. Altınköy’ün Ankara’ya bambaşka bir soluk kazandırdığını belirten Başkan Tiryaki, geçen hafta sonu yaklaşık 7 bin kişinin Altınköy’ü gezdiğine dikkat çekti. Altındağ Belediyesi olarak şehrin tam ortasına bir köy kurduklarını ifade eden Başkan Tiryaki, “Anadolu’da bir köyde ne varsa Altınköy’de de hepsi var” dedi.

“Örnek alınması gereken bir proje”

Yok olmaya yüz tutmuş ve bulunduğu bölgede korunamamış Karadeniz’in orman köylerinden sökülüp getirilen Çantı Evleri, yakından görme fırsatı bulan heyet üyeleri, Başkan Tiryaki’yi tebrik etti. Anadolu’nun güzelliklerinin bu köyde bir araya toplandığını ifade eden misafirler, Ankaralıların mutlaka burayı gezmesi gerektiğini belirttiler.