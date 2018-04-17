Barış Manço ve Cem Karaca, Vefa Konseri

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, UNUTULMAZ SANATÇILARI "USTALARA VEFA” KONSERİYLE ANACAK..

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası , ‘Anadolu Rock’ müziğinin unutulmaz sanatçıları Cem Karaca ve Barış Manço’yu,"Ustalara Vefa" konseriyle anacak.

Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda 19 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilecek konserde Kent Orkestrası, usta sanatçıların eserlerinden oluşan seçkiyle Başkentlilere, unutulmaz bir gece yaşatacak.

ÜNLÜ İSİMLER YER ALACAK

Büyükşehir Belediyesi’nin gelenek haline getirdiği ve Kent Orkestrası Şefi Kemal Günüç yönetimde gerçekleştirilecek olan “Ustalara Vefa” konserinde usta sanatçılar bir kez daha anılacak.

1999 yılında hayatını kaybeden Barış Manço ve 2004 yılında vefat eden Cem Karaca’nın dillerden düşmeyen şarkılarını, Kent Orkestrası’nın profesyonel müzisyenleri Turgay Bengü ve Yusuf Uğurer seslendirecek.

Barış Manço ’ya müzik yaşamında yıllarca eşlik eden Kurtalan Ekspres’in Bas Gitaristi Ahmet Güvenç’in misafir sanatçı olarak katılacağı konserin senfonik rock düzenlemeleri, ünlü besteci ve aranjör Utar Artun tarafından gerçekleştirildi.

ÜCRETSİZ KONSER

Orkestra Şefi Kemal Günüç, gönüllerde taht kuran usta sanatçıların unutulmaz şarkılarını, Başkentlilerle buluşturacaklarını ifade ederek, “Türk müziğine güçlü yorumları ve önemli eserleriyle büyük katkı sağlayan usta sanatçıları anmak ve sevgimizi göstermek adına bu konserleri düzenliyoruz. Başkentlilerin büyük ilgi gösterdiği konserleri, her yıl aksatmadan Başkentlilerle buluşturuyoruz. Ücretsiz konserimize tüm Ankaralıları davet ediyoruz” dedi.