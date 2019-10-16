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Barış Pınarı Harekatı 8. gününde
Gündem
16.10.2019, 11:16
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#İnsu Teknik
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#Fatma Çapoğlu
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#ankara
#ekonomi
#Ankara Altındağ Elektirik Kesintisi
#güvenlik
#belediye
#Ankara Çankaya elektrik kesintisi
#Ankaranın Su Kesintileri
#Ankara Aski Su Arızaları
#Ankara Sincan elektrik kesintisi
#PLANLI KESİNTİ NEDİR
#ankara elektrik arıza
#Keçiören Su Kesintisi
#Beypazarı Güncel Su Kesintileri
#tedavi süreci
#nisan ayı
#İnsu Teknik
#ATO Meclis üyesine silahlı saldırı
#Fatma Çapoğlu
#Yaz Sofraları
#mersin
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