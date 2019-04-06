Başak Sayan’ın Çocuğu Milan’a Hastalık Teşhisi Konuldu

Türk televizyon yapımlarının aranan yüzlerinden biri olan Başak Sayan’ın ikiz çocuklarından Milan hasta oldu. Doktorların, ünlü oyuncunun oğlu Milan’a “İnfluenza A” teşhisi koymalarının ardından yaşadığı üzüntüyü Instagram hesabından paylaşan Başak Sayan’a çok sayıdaki takipçisi iyi dileklerde bulundu.

Sevilen oyuncu Başak Sayan, oğlu Milan’ın yaşadığı sağlık sorunlarını ve bu süreçte yaşadıkları üzücü olayları sosyal medya hesabından paylaşarak adeta içini döktü. Bir süredir oğlunun sağlık durumuyla ilgili mücadele veren ve insanın hayatta ne kadar anlamsız şeylere takıldığını, ne kadar küçük şeyleri dert ettiğini anlamadığını, son iki üç günde dert ettiği her şeyin çocuğunun sağlığının bozulması sonucu anlamını yitirdiğini fark ettiğini açıkladı.

“Soluğu Hastanede Aldık”

Oğlu Milan’a konulan “İnfluenza A” teşhisinden önce yaşadıkları sarsıcı olayları da sosyal medya hesabından dile getiren Başak Sayan, süreci başından anlatarak sevenlerinin sorularına yanıt verdi. Birkaç gün önce oğlu Milan’ın şiddetli ağlaması ve kusmasının sonucunda yaşanılan denge kaybı nedeniyle vakit kaybetmeden hastanenin yolunu tutan ünlü oyuncu, hastanede öğrendiği durumla adeta şok geçirdiğini belirti.

Yaklaşık 15 gündür hem kendisinin hem de oğlu Milan’ın boğuştuğu İnfluenza A virüsünün sadece solunum yollarını değil aynı zamanda sinir sisteminde de olumsuz etkileri olabildiğini öğrenen Sayan, doktordan aldığı bilgiyle yaşadığı büyük üzüntüyü dile getirdi.

Doktorlar tarafından oğlu Milan’ın beyinciğinin İnfluenza A virüsünden etkilendiğini tespit edildikten sonra hemen MR filmleri çekildiğini aktaran Sayan, oğlunun genel anestezi alması gereken 1,5 saatlik dönemde gözüne uyku girmediğini söyledi.

Eşinin işleri dolayısıyla Londra’da olduğunu belirten ünlü oyuncu, kocasının çok gelmeyi istemesine rağmen zorla onu orada tutabildiklerini aktardı. Annesinin her zamanki gibi yine tam zamanında yetiştiğini belirten Sayan, annesine bu konuda minnettar olduğunu söyledi.

“Çok Şükür MR Temiz Çıktı”

Sabahın ilk saatleriyle hastaneye gittiklerini belirten sevilen oyuncu Başak Sayan, müşahede altında tutulan oğlunun fotoğrafını Instagram hesabı üzerinden paylaştı. “Çok şükür bunu da atlattık, MR temiz çıktı.” diyerek sevincini dile getiren ünlü oyuncu, bu süreçte doktorların ne kadar kutsal bir görev yaptıklarını bir kez daha anladığını ifade etti.