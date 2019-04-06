Başakşehir Ve Konyaspor, Süper Lig’de Karşı Karşıya Gelecek

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Medipol Başakşehir, Atiker Konyaspor'u ağırlayacak. İki ekip arasında bugüne kadar oynanan lig maçlarında konut sahibi ekibin üstünlüğü bulunuyor.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta çabasında Atiker Konyaspor'u misafir edecek. Süper Lig'de iki ekip arasında daha evvel oynanan 15 maçta Başakşehir 8 zafer alırken, Konyaspor 1 defa kazandı. İki ekip arasındaki 6 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Başakşehir rakip fileleri 25 defa havalandırırken, Konyaspor 8 gol attı. İstanbul'da oynanan 7 lig maçının 5'ini konut sahibi takım kazandı. 2 maçta ise taraflar birbirine üstünlük kuramazken, Konyaspor dış sahada henüz başarıya erişemedi. Bu maçlarda Başakşehir'in 15 golüne, Konyaspor 2 golle karşılık verdi. Ligin ilk yarısında Konya'da oynanan yarışmayı İstanbul takımı, Bajic'in golüyle 1-0 kazandı. Konyaspor, Başakşehir karşısındaki tek lig başarısını ise 7 Ekim 2007'de Konya'da oynanan maçta 3-2'lik skorla aldı.

Maç öncesi 58 puanla lider olan Medipol Başakşehir'in 12 maçlık namağlupluk serisi bulunurken, yeşil-beyazlı takımın 7 maçlık galibiyet hasreti sürüyor.

(Salih Yılmazsoy/İHA)