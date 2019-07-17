Başakşehir’in yeni sezon formaları tanıtıldı

Spor 17.07.2019, 20:53
Başakşehir’in yeni sezon formaları tanıtıldı

Medipol Başakşehir’in 2019-2020 sezonunda giyeceği formalar görücüye çıktı. Kulüp, yeni formaları sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla tanıttı.

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