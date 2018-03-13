Başbakan Yıldırım’ın İyilik Ödülleri Programı'da

Açelya Aşkın / Editör

Başbakan Yıldırım’ın İyilik Ödülleri Programı‘nda yaptığı konuşmanın tam metni.

Sayın Cumhurbaşkanım, Saygıdeğer Hanımefendi, kıymetli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler; hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum, hoş geldiniz.

Bugün çok anlamlı ve çok da güzel bir iş için biraradayız. Türkiye Diyanet Vakfının 4. Uluslararası İyilik Ödülleri sahiplerini bulacak. Ödül alacak olan dostlarımız hiç şüphe yok ki takdire şayan güzel işler yaptılar, bir karşılık beklemediler. İyiliği insan olmanın şuuruyla yaptılar, çünkü insanın fıtratında sevgi vardır, merhamet vardır. Kötülükler insanın özünden, yaratılış gayesinden uzaklaşması ve sıratı müstakimi kaybetmesi neticesinde ortaya çıkıyor. Bugün dünyada kötülüğün hüküm sürdüğü her yerde bu hakikati görüyoruz. Görünen sebep ne olursa olsun, aslında dünyadaki bütün mücadeleler iyilikle kötülük arasında. Allah bizleri istikametini kaybedenlerden ve insanlığına yabancılaşanlardan eylemesin.

Sayın Cumhurbaşkanım, değerli misafirler; unutmayalım ki, iyi insanların sevgisi ve merhameti olmasa ne bu toplum, ne de insanlık ayakta durabilir, dünya iyilerin yüzü suyu hürmetine ayaktadır. Ancak üzülerek ifade etmek gerekir ki, bugün iyilerin sesini bastıran, onları önemsizleştirmek isteyen bir anlayış gittikçe dünyada hakim oluyor. Bizim bu anlayışa esastan itirazımız var. Biz insanın haysiyetini her şeyden önemli görüyoruz, yaratılanı Yaratan’dan ötürü seviyoruz. Halka hizmeti Hakk’a hizmet olarak biliyor ve vatandaşlarımıza hizmet etmekten büyük bir gurur duyuyoruz.

Bizim hayat felsefemiz, iyi ve doğru alışkanlıkları ahlaki önemseyen, kötülükten, fenalıktan, zulümden uzak durmayı ilke edinen bir anlayıştır. Bu anlayışta zengin-fakirden, beyaz-siyahtan, güçlü-zayıftan, şehirli-köylüden, işveren-işçiden, erkek-kadından daha üstün değildir. Birisinin başına gelen kötü bir hadiseye sevinmek, insanlıktan nasibini almamaktır. Değil bir insanın, bir canlının ölümüne bile sevinmek, ilkel kalmış ruhun tezahürüdür. Böyle bir davranışın bizim inancımızda asla yeri yoktur. Bizler 5 yaşındaki bir çocuğa kuşu öldüğü için taziyeye giden, başka dine mensup insanların cenazesini görünce ayağa kalkan bir Peygamberin ümmetindeniz. Peygamberimizin, kardeşinin uğradığı felaketi sevinçle karşılama, Allah onu rahmetiyle o felaketten kurtarır da seni de derde uğratır diye buyuyor.

Yüreği burkulan ailelere sabır ve başsağlığı dilemeyi beceremeyenler hiç değilse susmalıdır. Bu vesileyle, dün uçak kazasında, bugün otobüs kazasında hayatlarını kaybeden bütün vatandaşlarıma Allah’tan rahmet diliyor, yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Dinimizle ilgili yalan-yanlış konuşan, milleti inancımızdan soğutmaya çalışanlara geçiş vermemek nasıl Diyanet İşleri Başkanlığımızın asli görevi ise, gönül gözünü kapatmayan, ruhunu karartmayan nesillerin yetişmesinde mukaddes dinimiz İslam’ın doğru anlaşılmasında, doğru anlatılmasında Diyanet İşleri Başkanlığımızın büyük görev ve sorumlulukları vardır.

Sayın Cumhurbaşkanım, bizim inancımızda kula kulak yoktur. Ellerindeki nimetlerin Allah’tan emanet olduğunu bilen insanlar, bu imkanları ihtiyaç sahipleriyle, güçsüz olanlarla paylaşır, böylece Hakk’ın rızasını da kazanmayı murat ederler.

Değerli misafirler; hamdolsun ki iyilikle, hayırseverlikle dünyaya ün salan bir neslin evlatlarıyız. Bizim toplumsal dokumuzun esası dayanışmadır, merhamettir, sevgidir. Ülkemiz gönül sahibi, merhametli, müşfik insanların yurdudur. Sadece iyilik yapmak ve eldeki imkanları paylaşmak için binlerce vakfımız, derneğimiz var. Bu kurulularımız sadece Türkiye’de değil, dünyanın her yerinde yardım faaliyeti yapıyor, iyiliği yayıyor. TİKA, Yunus Emre Vakfı, Yurtdışı Türkler Başkanlığı, Kızılay, AFAD ve benzeri kurumlarımız dünyanın her yerinde Türkiye’nin iyilik elçileri olarak görev ifa ediyor.

Myanmar’dan Etiyopya’ya, Somali’den Haiti’ye, Arakan’dan Filistin’e yeryüzünün her köşesinde ihtiyacı olana el uzatıyoruz. Suriye’de yaşanan iç savaş sebebiyle yurtlarını, yerlerini terk etmek zorunda kalan 3,5 milyon kardeşimize 7 yıldır ev sahipliği yapıyoruz. Bugün Türkiye insani yardımlarda en cömert ülke unvanına sahiptir rakamların söylediği gerçek bu. 2015 yılında dünya genelinde ihtiyaç sahiplerine, mazlumlara 3.9 milyar dolar yardım yapan bir Türkiye var. 2016 yılında bu yardımlar yüzde 65 artarak 6,5 milyar dolara ulaştı. 2017’nin ilk verilerine göre Türkiye 8 milyar dolara yaklaşan resmi kalkınma yardımıyla pek çok gelişmiş ülkeyi geride bırakmıştır. Böyle cömert, yardımsever bir milletin bir ferdi olmaktan ne kadar gurur duysak azdır.

Biz millet olarak daima darda olanın, muhtaç olanın imdadına koştuk, koşmaya devam ediyoruz bu tarihte de böyleydi, bugün de böyle. Bizim kültürümüzde, değerlerimizde bencillik yok. Bir elin verdiğini diğer elin hissetmediği iyiliği, güzelliği paylaşmaya, hayatını vakfeden bir inancın mensuplarıyız. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli dostlar, biz sık sık dile getirdiğimiz gibi insanların en hayırlısı insanlara en faydalı olandır. Türkiye Diyanet Vakfı 43 yıl önce bu düstura göre kuruldu. Bugün yurt içinde hayır ve iyilik için çalışan 1000 şubesi var. Dünyanın 140 ülkesinde din, dil, ırk, renk ayrımı yapmadan iyilik faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Neler yapılıyor kısaca bir göz atalım. 14 ülkede 23 eğitim kurumuyla 8 binin üzerinde öğrenciye eğitim imkanı sağlandı. Sınırları aşan destekler sayesinde mazlum coğrafyaların yaraları sarılıyor. Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı yardımlarıyla bayramın bütün gönüllerde yaşanması için gayret gösteriliyor. Suriye’ye, Arakan’a yardım kampanyaları düzenliyor. Arakan’da 17 farklı bölgede yardım dağıtımı yapıyor. Suriye’ye yardım kampanyası çerçevesinde 187 milyon yardım gönderildi. Bu yardımlarda 1550 tır yardım malzemesi bölgeye ulaştı. Bazıları bölgeye tırlar dolusu silah gönderirken, Türkiye bölgeye tırlar dolusu yardım gönderiyor bizim farkımız bu, Türkiye’nin farkı bu. Yine bölgede savaştan zarar gören 110 caminin tadilatı ve tefrişatının yapımını gerçekleştirdik. Bugüne kadar 47 ülkeye 1 milyonun üzerinde Kur’an-ı Kerim dağıtımı yapıldı dinimizin öğrenilmesi için gayret gösterildi. 205 bin Kur’an’ın baskı ve dağıtımı da halen devam ediyor. Bazı ülkelerde susuzluk hayatı tehdit eder boyutlara ulaşmış vaziyette. Her yıl birçok insan özellikle çocuklar susuzluktan, açlıktan hayatını kaybediyor. Türkiye Diyanet Vakfı susuzluk çeken coğrafyaların da imdadına koşuyor. Bugüne kadar 8 ülkede 66 su kuyusu açtı ve suyla insanları buluşturdu. Yapımı devam eden yapımına başlanacak olanlarla birlikte 132 su kuyusu insanlara su temin edecek. Türkiye Diyanet Vakfı ihtiyaç duyulan yerlerde ibadethane cami de inşaat ediyor. Bildiğiniz gibi geçmişte şehirlerimizde yakın tarihte camilerimiz alçak terör örgütlerince yıkılmış, tahrip edilmiş ve kullanılamaz hale gelmişti. Türkiye Diyanet Vakfımız Doğu ve Güneydoğu’da terörden zarar gören 127 caminin bakımı ve onarımını gerçekleştirdi, tekrar ibadete açılmasını sağladı. Sizlerin huzurunuzda Diyanet İşleri Başkanımız ve Türkiye Diyanet Vakfı camiasının bütün mensuplarını gönülden tebrik ediyorum, teşekkürlerimi sunuyorum. Bütün bu hizmetlere katkı sağlayan, gönlünü veren, vesile olan, iyilik kapıları açan bütün hayırsever vatandaşlarımıza da şükranlarımı sunuyorum.

Yaptıkları yüz akı iyiliklerle dünyanın bütün iyi insanlarını temsil eden ve ödüle hak kazanan bütün dostlarımızı da canı gönülden kutluyorum. Onlar buradan yeryüzüne insanlık mesajı veriyorlar. Bu vesileyle bugün başlayan iyilik haftasının da hayırlara vesile olmasını diliyor ve iyilikler, güzelliklerin hakim olacağı bir dünyanın var olması için bu sözlerle konuşmamı tamamlıyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.