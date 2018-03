Keçiören'i katılımcı bir anlayışla yöneterek adım adım gezen Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Başkanım Mahallemde" etkinliği ile Karargahtepe Mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Karargahtepe Mahalle Konağında Mahalle Muhtarı Ali Bulut ve mahalle sakinlerinin katıldığı etkinlikte Başkan Ak, belediyenin hizmet ve yatırımlarını anlattığı bir sunumun ardından talep, şikayet ve önerileri dinledi. Ak her mahalleye eşit hizmet götürdüklerinin altını çizerek, "Her mahallemizin ihtiyaçları doğrultusunda Keçiören'in bütüne eşit hizmet götürüyoruz. Keçiören'e kazandırdığımız Gümüşdere Ihlamur Vadisi, en büyük spor salonu Taha Akgül Spor Salonu gibi yatırımlarımızdan da herkesin haberdar olmasını ve bu tesislerden yararlanmasını arzuluyoruz. Çünkü yaptığımız her yatırımı, her hizmeti insan için yapıyoruz. Tesisler insanla anlamlı..." diye konuştu.



Mahalle buluşmaları ve halk günleri vasıtasıyla herkese ulaşmaya çalıştıklarını da dikkat çeken Başkan Ak, "Bu buluşmalar sayesinde vatandaşımızın önerilerini ve taleplerini dinleyerek Keçiören'i birlikte yönetiyor, görüşlerinin bizler için çok değerli olduğunu hissettiriyoruz. Biz Keçiören olarak 917 bin nüfuslu büyük bir aileyiz ve bu ailenin her bir ferdine ulaşmanın gayretindeyiz." ifadelerini kullandı.



Kuru pasta ve çay ikramının yapıldığı samimi buluşmada vatandaşlar da Keçiören Belediyesi Başkanı Mustafa Ak'a hizmet ve yatırımlar için teşekkür ederek, hatıra fotoğrafı çektirdiler. ​