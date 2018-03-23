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Başkan Ak, Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle ev ziyaretlerinde bulundu

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Başkan Ak, Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle ev ziyaretlerinde bulundu
Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak 18 -24 Mart Yaşlılar Haftası ve 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle ev ziyaretlerinde bulundu.

Başkan Ak, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Şükrü Özek ile birlikte Atapark Mahallesinde oturan Hatice- Yavuz Ünver çiftinin down sendromlu çocukları Hilal Ünver'i (17) evinde ziyaret etti. Başkan Ak'ın ziyaretinden çok mutlu olduğunu ifade eden Hilal, "Başkanım sizi çok seviyorum. Daha önce de sizi görmüştüm." dedi. Ak, "Bizler senin puzzle yapmayı çok sevdiğini duyduk o nedenle sana puzzle getirdik, bir de satranç takımı getirdik, öğrenince bizi tekrar çağır da birlikte oynayalım." diye konuştu.

 

3 çocuk annesi Hatice Ünver de, "Kızımı sevindirdiniz, Allah da sizi sevindirsin. Zaten biz Belediyenin engellilerle ilgili düzenlediği programlara katılıyoruz. Çok iyi oluyor, sosyalleşiyorlar,  özellikle gezi programlarını çok seviyorlar." dedi. Ak, Hilal Ünver'e daha önce  birlikte çektirdikleri fotoğrafları göstererek, "Bak seninle birlikte başka programlara da katılıp fotoğraf çektirmiştik, hadi şimdi de ikimizin bir özçekim fotoğrafını çek, bugünün hatırası olsun." diye konuştu.

 

Keçiören Belediyesi Başkanı Mustafa Ak'ın ikinci durağı ise Suna (90) - Ahmet Akyar (90) çiftinin evi oldu. Geçirdiği felç nedeniyle 7 yıldır yatağa bağlı yaşayan Suna Akyar'a bir ihtiyacı olup olmadığını soran Mustafa Ak gündelik hayatını kolaylaştırmak için tekerlekli sandalye sözü verdi. Babasının İstiklal Gazisi olduğunu söyleyen Ahmet Akyar ise "Babamın İstiklal Gazisi madalyası şimdi bana emanet... Ben 10 yaşındayken Atatürk vefat etmişti, Atatürk'ü de gördüm. Rabbim ülkemizin yardımcısı olsun. Gelmeniz bizi çok mutlu etti, sağolasınız Başkanım..." dedi.​

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