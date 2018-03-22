Başkan Ak, farklı güvercin türlerine ev sahipliği yapan Kartaltepe Kent Ormanı içerisindeki Flora ve Fauna Alanını ziyaret etti

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, farklı güvercin türlerine ev sahipliği yapan Keçiören'in en büyük ve ilk mesire alanı Kartaltepe Kent Ormanı içerisindeki Flora ve Fauna Alanını ziyaret etti.

Keçiören Belediyesi tarafından 10.000 metrekare alan üzerine yapılan Flora ve Fauna Alanı içerisindeki 27 kümes, 1.000 güvercine yuva oluyor. Çam ağaçları ile çevrili kuş uçurma yerinde güvercinler hem beslenirken hem de barınabiliyor.