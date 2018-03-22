  • BIST 118.356
  • Altın 167,401
  • Dolar 3,9038
  • Euro 4,8277
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 16 °C

Başkan Ak, farklı güvercin türlerine ev sahipliği yapan Kartaltepe Kent Ormanı içerisindeki Flora ve Fauna Alanını ziyaret etti

»
Başkan Ak, farklı güvercin türlerine ev sahipliği yapan Kartaltepe Kent Ormanı içerisindeki Flora ve Fauna Alanını ziyaret etti
Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, farklı güvercin türlerine ev sahipliği yapan Keçiören'in en büyük ve ilk mesire alanı Kartaltepe Kent Ormanı içerisindeki Flora ve Fauna Alanını ziyaret etti.

Keçiören Belediyesi tarafından 10.000 metrekare alan üzerine yapılan Flora ve Fauna Alanı içerisindeki 27 kümes, 1.000 güvercine yuva oluyor. Çam ağaçları ile çevrili kuş uçurma yerinde güvercinler hem beslenirken hem de barınabiliyor.

Kuş yetiştiren vatandaşlara hizmet veren alanı Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut ile birlikte ziyaret eden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak,  dünyayı çanlılarla paylaştığımıza dikkat çekerek, "Her canlının yaşam hakkını koruyup gözetiyoruz ayrıca çocuklarımızın doğanın içinde canlıları tanıyarak büyümesini arzuluyoruz. Kartaltepe Kent Ormanımız içerisindeki bu kuş uçurma alanı da hem güvercinlerin doğal yaşam alanı olacak hem de buraya ayrı bir güzellik ve görsel zenginlik katıyor. Buraya gelen vatandaşlarımız  temiz havanın tadını çıkarırken kuş cıvıltılarının arasında şehrin ortasında kendilerini doğal yaşamın içinde hissediyorlar. Şehrin stres ve karmaşasından uzaklaşarak adeta nefes alıyorlar." dedi.​

Etiketler: , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Keçiören Esertepe Mahallesinde ki parka Şehit Piyade Astsubay Arif Çakır'ın ismi verildi14 Mart 2018 Çarşamba 09:26
  • Keçiören Belediyesi Bağlumspor Bayan Voleybol Takımı Başkan Mustafa Ak'ı makamında ziyaret etti13 Mart 2018 Salı 10:23
  • Keçiören Belediyesi, Sihirli Eller Atölyesi engelli bireylerin sosyal katılımını artırmayı hedefliyor12 Mart 2018 Pazartesi 09:21
  • KEÇMEK Gubari Hat Sanatı Hocası Ömer Faruk Tekin, Başkan Mustafa Ak'a dünyanın en küçük tespihini hediye etti10 Mart 2018 Cumartesi 11:52
  • 5'incisini düzenlediği Keçiören Okullar Liginde kura çekimi tamamlandı10 Mart 2018 Cumartesi 11:44
  • Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, öğrencilere konuk oldu09 Mart 2018 Cuma 09:50
  • Başkan Ak, "Başkanım Mahallemde" etkinliği ile Karargahtepe Mahalle sakinleriyle bir araya geldi08 Mart 2018 Perşembe 12:00
  • KKTC Hür-İş Federasyonu Başkan Mustafa Ak'ı makamında ziyaret etti08 Mart 2018 Perşembe 11:52
  • Keçiören Belediyesi, yaptığı hizmet ve yatırımlarla prestijini katlarken, yaşam alanı olarak da beğeni kazanmaya devam ediyor07 Mart 2018 Çarşamba 11:18
  • Keçiören Belediyesi'nin 20 araçla bölgeye gönderdiği 22 kişilik uzman ekip Afrin'de çalışmalara başladı06 Mart 2018 Salı 10:09
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim