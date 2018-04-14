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Başkan Ak “Gençlik Buluşmaları” kapsamında Keçiören Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi

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Başkan Ak “Gençlik Buluşmaları” kapsamında Keçiören Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi
Gençliğin gelecek olduğunu her fırsatta vurgulayan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak “Gençlik Buluşmaları” kapsamında Keçiören Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile bir araya gelerek tecrübelerini paylaştı.

Miraç Kandili vesilesiyle program öncesi öğrencilerin düzenlediği mevlide katılan Keçiören Belediyesi Başkanı Mustafa Ak, ardından konferans salonunda öğrencilerle bir araya gelerek hem tecrübelerini paylaştı hem de onların sorularını cevaplandırdı. Herkesin Miraç Kandilini kutlayarak konuşmasına başlayan Ak, kandilin tüm İslam aleminin kurtuluşuna vesile olması temennisinde bulunarak, “İslam coğrafyasında kan ve gözyaşı var, biz zulmün, acıların sona ermesini diliyor, yaşanabilir bir dünya nizamının kurulması için dua ediyoruz.” dedi.

HÜKMEDEN AMA ZULMETMEYEN BİR ANLAYIŞ

Keçiören Belediyesi Başkanı Mustafa Ak, Türklerin tarih boyunca 18 milyon km² alanda hüküm sürdüğüne de vurgu yaparak, “Hüküm sürerken İslamın güzelliklerini yaşatıp, adaleti tesis etmişiz. Sömürü mantığıyla değil, dil, din, kültürleri koruyarak, gönülleri fethederek o insanlara ulaşmışız. Hükmetmişiz ama zulmetmemişiz. Şu an sadece 783.562 km² olan Anadolu’dan değil aslında 18 milyon km² alandan sorumluyuz.” ifadelerini kullandı. Ak gençlere bunun bilincinde olup, bu anlayışla kendilerini yetiştirmeleri tavsiyesinde bulundu.

YETENEKLERİNİZİ KEŞFEDİN

Keçiören Belediyesi Başkanı Mustafa Ak sözlerini şöyle sürdürdü; “Mazlumlar için zengin, mağdurlar için güçlü bir ülke olmalıyız, bölgemizin umudu biziz. Buna engel olmaya ve gücümüzü zayıflatmaya çalışanlara karşı direnmeliyiz.” Ak, gençlere zamanlarını iyi değerlendirmeleri tavsiyesinde bulunarak hedeflerini gerçekleştirmeleri noktasında adım atmalarını söyledi.  Kendi hayatı ile ilgili anekdotlar da paylaşan Başkan Mustafa Ak, özellikle gençlere arkadaş seçimi konusunda dikkatli olmaları öğüdünü vererek, “Arkadaş arkadaşı eğitebilir, arkadaş arkadaşın öğretmeni olabilir. Ayrıca şehir de önemli bir okuldur. Sanatsal ve kültürel etkinlikleri takip etmeye çalışın. Keşkeleriniz olmasın. Ben gençken keşke daha fazla öğrenmeye, sanatsal etkinliklere vakit ayırsaydım diyorum. O yüzden şimdiden çok okuyun, çok çalışın, yeteneklerinizi keşfedin. Bilgiyi hikmete dönüştürün.” diye konuştu.

Gençlere sevdikleri bir işi seçmelerini söyleyen Ak, “Sevmediği iş insana yük olur, severse çok çalışır, üretir ve kendini geliştirmek için çaba sarf eder. Bakın Afrin’de ve terörle mücadelede İHA ve SİHA’lar kullanılıyor ve bunları genç bir mühendis, genç bir idealist yapıyor. O isim Selçuk Bayraktar…  O nedenle kendinize doğru hedefler koyun ve o hedefler doğrultusunda çok çalışın…” ifadelerini kullandı. Gençlerin sorularını da cevaplandıran Ak, program sonunda TÜGVA Keçiören ile ortaklaşa düzenlenen Keçiören Anadolu İmam Hatip Lisesi Satranç Yarışmasında dereceye giren öğrencilere madalyalarını da takdim etti. ​

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