Başkan Akgül, Yerel Buluşmalar İstişare Toplantısı kapsamında 66 mahalle muhtarı ve ilçenin kanaat önderleriyle bir araya geldi

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Yerel Buluşmalar İstişare Toplantısı kapsamında 66 mahalle muhtarı ve ilçenin kanaat önderleriyle bir araya geldi.

AK Parti Ankara İl Yönetimi Kurulu Üyesi Yakup Karaman, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer, büyükşehir belediye yetkilileri ve ilçede hizmet veren kurum yöneticilerinin katıldığı toplantıda muhtarların istek ve talepleri dinlendi. Karşılıklı soru cevap şeklinde devam eden toplantıda mahallelerin eksikleri ilk ağızdan büyükşehir, ASKİ, EGO, Enerjisa, Türk Telekom yetkililerine iletildi.

Çözüme kavuşturacağız

Gelen istek ve taleplerin en kısa sürede çözüme kavuşturulacağının altını çizen Akgül, “İlçemizde hizmet veren tüm kurumlarla iletişim halindeyiz. Bugün yaptığımız toplantı ve kurumlardan gelen yöneticilerimizin göstermiş olduğu katılımda bunun en önemli göstergesidir. Mamak gerek alt yapıda gerek üst yapıda Ankara’da en yoğun gelişimi yaşayan ilçesi. Bütün kurumlarımız en iyisini yapmak için çaba sarf ediyor” dedi.

Gözümüz kulağımız

Mahallelerdeki eksiklerin veya taleplerin en yakın tanığının muhtarlar olduğunu kaydeden Akgül, “Muhtarlarımız bizim gözümüz, kulağımızdır. Vatandaşın istek ve mahallelerin eksiklerini ilk önce muhtarlarımız görür, duyar. Muhtarlarımızla el ele vererek, göreve geldiğimiz günden bu zamana kadar ilçemizde alt yapı çalışmalarına çok ciddi yatırımlar yaptık. Mamak dönüşen ve gelişen bir ilçe olduğu için bu çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Whatsapp gurubu kuruldu

İlçede hizmet veren kurum yöneticileri ve mahalle muhtarları tarafından kurulan Whatsapp grupları sayesinde istek ve taleplerin ivedi olarak yetkililere iletildiğini kaydeden muhtarlar uygulamanın çok faydalı olduğunu belirtti. Böyle kucaklayıcı buluşmaların Mamak’ta sık sık gerçekleştiğini ifade eden ve duyduğu memnuniyeti dile getiren muhtarların, başlıca istek ve talepleri şunlar oldu;

•Trafo ve alt yapı problemlerinin giderilmesi

•Aydınlatma taleplerinin giderilmesi

•Ulaşım hizmetlerinin artırılması

•Su kanallarındaki aksaklıklarının giderilmesi

•Kent estetiğine önem verilmesi

•İnternet hizmetinin tüm bölgeye ulaşması