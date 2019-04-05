Başkan Asım Balcı sevgi çemberinde göreve başladı

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde yüzde 64,43 ile rekor oy alarak Altındağ Belediye Başkanı seçilen Doç. Dr. Asım Balcı, göreve başladı. Altındağ Belediye Binası önünde binlerce Altındağlıya seslenenBaşkan Balcı: “Bu başarı, Cumhur İttifakının başarısıdır” dedi. Altındağlılar ise mazbatasını alan Başkan Balcı’ya sevgi gösterilerinde bulundu.

Gönül birliği yapanlar yalnız bırakmadı

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’yı, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve MHP Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, AK Parti Ankara Milletvekilleri Emrullah İşler, Orhan Yeğin veZeynep Yıldız, AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca, MHP Altındağ İlçe Başkanı Emin Sıtkı Aktaş, Altındağ Müftüsü Enver Türkmen, Altındağ Belediyesi Eski Başkanı Ziya Kahraman ve Altındağ Belediyesi meclis üyeleri yalnız bırakmadı.

Başkan Balcı “Altındağlılar Cumhur İttifakına gönül vermiştir”

Altındağlı hemşehrilerine seslenen Başkan Balcı, sözlerine “Bu başarı, cumhur ittifakının başarısıdır” diyerek başladı. Altındağlıların cumhur ittifakına gönül verdiğini vurgulayan Başkan Balcı, bu başarıda büyük pay sahibi olan Altındağ Belediyesi Eski Başkanları Ziya Kahraman’a ve Veysel Tiryaki’ye de teşekkür etmeyi unutmadı. Başkan Balcı, “Artık çalışma zamanı geldi. Canla başla, gece gündüz demeden çalışacağız” dedi ve Altındağlı hemşehrilerine layık olmak için üstün gayret sarf edeceklerini, Altındağ Belediyesi kapısının herkese açık olduğunu ifade etti.

Doç. Dr. Asım Balcı, konuşmasının ardından dualarla ve Altındağlıların yoğun ilgisi ile makamına geçti.