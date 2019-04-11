Başkan Balcı Bugün Ziyaretlerine Devam Etti

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, 8-14 Nisan Polis Haftası

kapsamında, Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret etti. İlçe Emniyet Müdürü

Uğur Kayran’ı makamında ziyaret eden Başkan Balcı, “Milletimizin can ve mal

güvenliğinin sağlanması için fedakarca görev yapan emniyet teşkilatımızın174’üncü

kuruluş yıl dönümünü kutluyor, bu uğurda şehit düşmüş olan kahraman polislerimizi

rahmetle anarken, gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Başkan Balcı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kurulduğu günden yana edindiği bilgi ve tecrübelerin yanı sıra halkımızın güveni,

desteği ve işbirliği sayesinde hizmet kalitesini her geçen gün artıran polis teşkilatımız,

ülkemizin genelinde olduğu gibi Altındağ ilçemizde de, huzurun ve güvenliğin

temsilcisi olmuştur. İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini

emanet ettiğimiz, üstlendiği tüm görevlerde büyük başarılara imza atan polis

teşkilatımızın daima yanında olacak, adım ve kararlarında kendilerini desteklemeye

devam edeceğiz.”