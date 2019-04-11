Başkan Balcı Bugün Ziyaretlerine Devam Etti
Başkan Balcı Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret etti
Başkan Balcı Bugün Ziyaretlerine Devam Etti
Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, 8-14 Nisan Polis Haftası
kapsamında, Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret etti. İlçe Emniyet Müdürü
Uğur Kayran’ı makamında ziyaret eden Başkan Balcı, “Milletimizin can ve mal
güvenliğinin sağlanması için fedakarca görev yapan emniyet teşkilatımızın174’üncü
kuruluş yıl dönümünü kutluyor, bu uğurda şehit düşmüş olan kahraman polislerimizi
rahmetle anarken, gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum.” dedi.
Başkan Balcı sözlerini şöyle sürdürdü:
“Kurulduğu günden yana edindiği bilgi ve tecrübelerin yanı sıra halkımızın güveni,
desteği ve işbirliği sayesinde hizmet kalitesini her geçen gün artıran polis teşkilatımız,
ülkemizin genelinde olduğu gibi Altındağ ilçemizde de, huzurun ve güvenliğin
temsilcisi olmuştur. İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini
emanet ettiğimiz, üstlendiği tüm görevlerde büyük başarılara imza atan polis
teşkilatımızın daima yanında olacak, adım ve kararlarında kendilerini desteklemeye
devam edeceğiz.”
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