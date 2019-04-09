Başkan Balcı Yeni Seçilen Meclis Üyeleri İle Bir Araya Geldi
Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr Asım Balcı yeni seçilen belediye meclis üyeleri ile istişaretoplantısında buluştu.
Başkan Balcı Yeni Seçilen Meclis Üyeleri İle Bir Araya Geldi
Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr Asım Balcı yeni seçilen belediye meclis üyeleri ile istişare
toplantısında buluştu. "Bize oy veren vermeyen herkesin belediye başkanı olarak gönüllere girmeye
geldik" diyen Başkan Balcı, tüm meclis üyelerine seçim sürecinde gösterdikleri yoğun çalışma
temposu için teşekkür etti.
Mazbatalarını alarak göreve başlayan Altındağ Belediyesi meclis üyeleri ilk toplantılarını Belediye
Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı ile gerçekleştirdi. Meclis üyeleri "El birliği ile Altındağ'ı daha da ileriye
taşımak için çalışacağız" derken Başkan Asım Balcı ise şöyle konuştu.
"Meclis üyesi arkadaşlarımızın hepsini tebrik ediyorum. Yeni dönemde Altındağ'da bize oy veren,
vermeyen herkesi mutlu edecek bir yönetim anlayışı sergileyeceğiz. Şimdi çok çalışma vaktidir. Canla
başla, gece gündüz demeden çalışacağız. Kimseyi ayırmadan, kapımız herkese açık olacak."
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