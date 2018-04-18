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Başkan Çetin Gençler Türkiye Halter Şampiyonasında Pursaklar Belediyesi’ni başarıyla temsil eden Batuhan Yüksel'i kabul etti

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Başkan Çetin Gençler Türkiye Halter Şampiyonasında Pursaklar Belediyesi’ni başarıyla temsil eden Batuhan Yüksel'i kabul etti
Ağrı’da düzenlenen Gençler Türkiye Halter Şampiyonasında 1’inciliği göğüsleyip altın madalya kazanarak Türkiye Şampiyonu olan Batuhan Yüksel, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin’i ziyaret edip desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Ağrı’da düzenlenen Gençler Türkiye Halter Şampiyonasında Pursaklar Belediyesi’ni başarıyla temsil eden Batuhan Yüksel, 427 sporcu arasından 1’inci olmayı başardı. Katıldığı bu turnuvada koparmada 135 kilo, silkmede 161 kilo, toplamda ise elde ettiği 296 kilo ile 69 kulüpten 427 rakibini geride bırakıp Türkiye 1’incisi oldu. Türkiye birincisi olan Batuhan Yüksel, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin’i ziyaret etti. Başkan Çetin, Pursaklar Belediyesi Spor Koordinatörü Salih Yergin, Halter Antrenörü Murat Akyüz ve şampiyon Batuhan Yüksel’i makamında kabul edip, başarılarından dolayı tebrik etti. Pursaklar’daki sporcuların her geçen gün daha fazla başarı gösterdiklerini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, “Sporcularımızın başarıları bizleri mutlu ediyor. Her zaman onların yanında olduğumuzu söylüyoruz. Batuhan’ı tebrik ediyorum. Rabbim yolunu açık etsin. Bizler her zaman spora ve sporcuya destek verdik, bundan sonra da destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

Batuhan Yüksel ise Pursaklar’ı başarıyla temsil ettiği için mutlu olduğunu belirterek “Sayın Başkanımız her zaman yanımızda oldu, bize güç verdi, bizler de elimizden gelen gayreti gösterdik. İnşallah bundan sonra daha yükseklerde ilçemizi temsil etmek istiyorum. Başkanımıza teşekkür ediyorum” diyerek duygularını ifade etti. Ziyaret sonrası Başkan Çetin sporcu Batuhan Yüksel’i hediyelerle uğurladı.

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