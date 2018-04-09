Başkan Çetin her hafta gerçekleşen onlarca nikâh merasiminde ve iş yeri açılışında hemşerilerini yalnız bırakmıyor

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın nikah şahitliğini yaptığı Özge Murat ve Atakan Türk çiftinin nikahlarını Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin kıydı.

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin her hafta gerçekleşen onlarca nikâh merasiminde ve iş yeri açılışında hemşerilerini yalnız bırakmıyor.

Nikâhlar, iş yeri açılışları, ziyaretler ve çeşitli organizasyonda yoğun bir hafta sonu geçiren Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, hemşerileriyle bir araya gelip Pursaklar halkını yalnız bırakmadı. Çok sayıda yeni nişanlı çiftin nikah ve düğün merasimlerine katılan Başkan Çetin, ilçede kurulan yeni iş yerlerinin açılışını da gerçekleştirdi.

Hemşerilerini iyi ve kötü günde yalnız bırakmayan Başkan, ev ziyaretleriyle de vatandaşla yakından ilgilenip talepleri dinledi. Hafta sonu nikah merasimlerine ve iş yeri açılışlarına devam eden Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın şahitlik ettiği Özge ve Atakan çiftinin Emr-i Şahane Düğün Salonundaki nikahlarını kıydı.