Başkan Çetin ilçede inşaatı devam eden projelerden Nezaket Okulu ve Kına Evini yerinde denetledi

Pursaklar Belediyesi’nin ilçe genelinde art arda yükselen projelerinden ikisi olan Saray Kına Evi ve Saray Nezaket Okulu inşaatlarını yerinde denetleyen Başkan Selçuk Çetin, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çalışmaların hızlı ve titiz bir şekilde devam ettiğini belirten Pursaklar Belediyesi Başkanı Selçuk Çetin “Yüklenici firmalar çok titiz ve güzel çalışıyorlar. Allah kazadan beladan korusun. İnşallah bu projelerimizi ve diğer inşaatı devam eden projelerimizi öngörülen sürede tamamlayıp hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Hemşerilerimizin duası ve tebessümü bizim için önemlidir” dedi.

Pursaklar Belediyesi Etüt ve Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan Eğitim Kültür ve Yurt Binası ile düğün ve kınalarda kullanılmak üzere hazırlanan Sosyal Tesis Binasının inşaatı hızla yükseliyor. Zemin ve üç kat ile birlikte toplamda 5 kat olarak inşa edilen Eğitim Kültür ve Yurt Binasının çatısı tamamlanarak dış cephe yalıtımına başlandı. Mahalle sakinlerinin önemli oranda ihtiyacını karşılayacak olan Nezaket Okulu binasında çok amaçlı salon, kreş ve etüt odaları, yemekhane ve yönetici odaları ile çocuk oyun grupları yer alıyor. Selçuklu Türk mimari unsurları dikkate alınarak hazırlanan projenin 2018 yılı içerisinde tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

Kına evinde iç tasarımı sürüyor

İkinci proje ise düğün ve kına gecelerinde kullanılmak üzere hazırlanan Kına Evi. İnşaatı tamamlanan bu sosyal tesis binasında iç tasarım çalışmaları devam ediyor. Zemin kaplama ve duvar döşemeleri tamamlanan binanın elektrik döşemeleri ve ses sistemleri monte ediliyor. 670 metre kare alan üzerine tek katolarak inşa edilen Saray Kına Evi 420 metre kare oturma alanına sahip. Bu sosyal tesis içinde mutfak, servis alanları, sanatçı odası, tekniker odası da yer alıyor. Türk ve modern mimari unsurlarına göre tasarlanan bu projenin de 2018’de halkın hizmetine sunulması planlanıyor.