Abdürrahim Karakoç Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen AK Parti Pursaklar 4. Olağan Kadın Kolları Kongresine katılan Başkan Çetin “Pursaklar’ın bugüne gelmesinde hanım kardeşlerimizin çok emeği vardır. Hepsine teşekkür ediyorum” dedi.

Abdürrahim Karakoç Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen AK Parti Pursaklar 4. Olağan Kadın Kolları Kongresi ne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Eroğlu, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam, AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, AK Parti Ankara Kadın Kolları Başkanı, AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı ve çok sayıda partili katıldı.

Kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayıp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kongreye ilişkin videolu mesajı ve protokol konuşmalarıyla devam etti. Kongrede konuşan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin konuşmasında şu mesajları verdi: “ Pursaklar ’ımızın ilçe oluşunun 10’uncu yılındayız. Koskoca bir köyü partimizin destek ve gayretleriyle Ankara’nın en genç ilçesi yaptık. Bunda partimizin ana kademesinden gençlik kollarına, oradan da tutun kadın kollarındaki kardeşlerimize kadar herkese çok teşekkür ediyorum. Önceki Kadın Kolları Başkanımız Hacer Hanım ve ekibine, şimdi görevi devralacak olan Tülay Hanım ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bu bir bayrak yarışıdır. Önemli olan bayrağı nereye kadar getirdik ve bunu daha ileriye nasıl götürebileceğimizdir. Şunu gördük ki bayrağı nereye getirdiysek ondan sonraki arkadaşlarımız onu daha da yukarıya taşıdı. İnanıyorum ki Tülay Ergün Hanım kardeşimiz de ekibiyle birlikte bunu daha da yukarıya taşıyacaktır. 4. Olağan kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Her zaman hanım kardeşlerimizin yanlarında olduğumuzu belirtmek isterim.”

Bakan Sarıeroğlu: “İstihdam rakamlarımız 28 milyona ulaştı”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu yaptığı konuşmada “İstihdam rakamlarımız 28 milyona, iş gücüne katılan sayımız 31 milyona ulaşmış. Şu anda dünyanın en gelişmiş 20 ülkesi içerisinde birinci sıradayız” dedi.

Türkiye’nin ekonomik büyümesini sindiremeyenlerin olduğuna dikkat çeken Sarıeroğlu şu mesajları verdi “Büyümemizi sindiremiyorlar.Bunun üzerinden de maalesef ki bir akıl tutulması, bir algı çatışması içerisindeler. Toplumumuza negatiflik pompalamaya çalışıyorlar ama onlar ne kadar bu çaba içerisinde olurlarsa olsunlar milletimiz görüyor.Mehmetçiğimiz Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük bir zafere imza attı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilere şifalar diliyorum. Şu anda tek bir sivilin saçının teline zarar gelmemesi için büyük bir hassasiyetle çok önemli bir operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonu, biz meşru bir hak olarak gördük. Sınırımızın içerisinde 81 milyon vatandaşımızın güvenliği için gerçekleştirdik. Hamdolsun, bu işin içerisinden başarıyla çıktık. Tarihimizin en önemli zaferlerinden birisidir. Çanakkale Zaferi'yle aynı güne denk gelmiştir. Birileri kabul etse de kabul etmese de başkomutanımızın liderliğinde böylesine büyük bir zafere imza atmamızı bir türlü sindiremeseler de bu tarihi bir zaferdir. İstihdam rakamlarımız 28 milyona, iş gücüne katılan sayımız 31 milyona ulaşmış. İhracatta rekorlar kırıyoruz. Ekonomik büyümede rekorlar kırıyoruz. Şu anda dünyanın en gelişmiş 20 ülkesi içerisinde birinci sıradayız. Bunu da sindiremiyorlar. Bunu da kabul edemiyorlar. Bunun üzerinden de maalesef ki bir akıl tutulmasıyla bir algı çatışması içerisindeler. Toplumumuza sürekli olarak negatiflik pompalamaya çalışıyorlar ama onlar ne kadar bu çaba içerisinde olurlarsa olsunlar milletimiz görüyor. Geçmişte çalışma hayatı başta olmak üzere çok etkin olmayan hanımlarımızın bugün siyasette, ekonomide, sosyal hayatta, her alanda etkin ve aktif bir şekilde yer aldığını görüyoruz.

"2019'da ipi göğüsleyen bizler olacağız"

AK Parti Kadın Kolları Başkanı ve Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam ise AK Parti Kadın Kollarının, il ve ilçe teşkilatlarının daha güçlü olacağını belirterek, birlik ve beraberliği sürdüreceklerini söyledi.Çam, tüm il ve ilçelerde “Teşkilat uzmanlığı” kavramı geliştirdiklerini ifade ederek, ayda bir teşkilat uzmanlarıyla bir araya geleceklerini dile getirerek şunları söyledi: “Hep birlikte 2019'da ipi göğüsleyen, başarılı çalışmalar yapan ve Sayın Cumhurbaşkanımızı çok büyük bir oyla külliyeye taşıyanlar bizler olacağız. Bizler kadın siyaseti yapıyoruz ve kadın siyasetçiler olarak toplumda yer almaya çalışıyoruz. Kadın kolları olarak geldiğimiz günden beri, kedimize üç misyon belirledik. Birincisi, siyasette varlık göstermek, ikincisi il ve ilçelerimizde kadın siyasetçilerimizi artırmak, üçüncüsü de maksimum seçmene ulaşmak.”

Konuşmalar sonrasında Pursaklar Kadın Kolları Başkanlığı ve teşkilat seçimlerine geçildi.Geçtiğimiz aylarda AK Parti Genel Merkez itarafından vekaleten atanan Tülay Ergün AK Parti Pursaklar Kadın Kolları Başkanı olarak seçildi.