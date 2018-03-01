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Başkan Duruay, Kars Ardahan Iğdır (KAI) Gölbaşı Derneği ‘Kaz ve Aşıklar Şöleni’ne katıldı

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Başkan Duruay, Kars Ardahan Iğdır (KAI) Gölbaşı Derneği ‘Kaz ve Aşıklar Şöleni’ne katıldı
Programda konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay : “Öncelikle bugün burada bizlerin rahat bir şekilde buluşmamızı sağlayan güvenlik güçlerimize şükranlarımı sunuyorum...

Kars Ardahan Iğdır (KAI) Gölbaşı Derneği tarafından ‘Kaz ve Aşıklar Şöleni’ düzenlendi, etkinliğe AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Gölbaşı Belediye Başkan’ı Fatih Duruay, AK Parti İlçe Başkanı Selim Akceylan, KAI Dernekler Federasyon Başkanı Erdoğan Yıldırım , İlçe Garnizon Komutanı Murat Kuyucu, İlçe Emniyet Müdürü İmdat Gökmen ve vatandaşlar katıldı.

TSK’nin Afrin’de terör odaklarına karşı düzenleği Zeytin Dalı harekatı operasyonu kapsamında şehit düşen askerler için Kur’an tilavetiyle başlayan programda davetlilere kaz ikramı yapıldı.

Programda konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay : “Öncelikle bugün burada bizlerin rahat bir şekilde buluşmamızı sağlayan güvenlik güçlerimize şükranlarımı sunuyorum.Şu anda Zeytindalı harekatı kapsamında evlerinden çok uzakda vatani görevini yapan Mehmetçiklerimize Cenab-ı Allah’tan muvaffakiyetler diliyorum. Gölbaşımız Türkiyemiz’in 81 İlinden gelen vatanşalarımızın yaşadığı şirin bir ilçemizdir. Bizler her ay ilçemizde bütün hemşeri dernekleri ile biraraya gelerek birlik ve beraberliğimizi sürdürüyoruz.Bizleri bu organizasyonda buluşturan Kars Ardahan Iğdır (KAI) Gölbaşı Derneği Mehmet Salih Kara Bey’e ve Federasyon Başkan’ı Erdoğan Yıldırım’a teşekkür ederim” dedi.

Kars Ardahan Iğdır (KAI) Gölbaşı Derneği’nin düzenlediği program aşıkların yöresel türküler ve deyişler okumasıyla sona erdi.

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