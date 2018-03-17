Başkan Duruay Yek Adım’lı (YEKAD) hanımlarla buluştu

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı Hibe Programı kapsamında YEKAD Genel Merkez’i tarafından hazırlanan ve hibe almaya hak kazanan “Başkent’in Önde Giden Kadınlarının Önder STK’ları” programına katıldı.

Toplantıya Gölbaşı Belediye Başkan’ı Fatih Duruay’ın yanı sıra, Gölbaşı AK Parti İlçe Başkan’ı Selim Akceylan, YEKAD Genel Başkanı Nazan Aytop, AK Parti Gölbaşı Kadın Kolları Başkanı Hayrunnisa Işık Aydoğan, Belediye Meclis üyeleri ve çok sayıda bayan katıldı.

Gölbaşı Belediyesi nin ortağı olduğu “Başkent’in Önde Giden Kadınlarının Önder STK’ları” projesinin amacının Kadın ve Aile konusunda faaliyet gösteren STK’lar ile kalıcı diyalog ve iş birliği zemini hazırlamak , kadınların teşkilatlanıp gelişmesi için seminerler organize etmek olduğu ifade edildi.

DURUAY: ’KADINLAR SOSYAL VE SİYASAL HAYATTA DAHA ETKİN OLMALI’

Programda YEKAD’lı kadınlara seslenen Duruay, kadınların sosyal ve siyasal hayatta önemine dikkat çekti.Duruay: “Öncelikle burada ‘Başkentin Önde Giden Kadınlarının Önder STK’ları’ projesi ile siz değerli hanımlarla buluşmaktan mutluluk duyuyorum..Peygamber Efendimiz, ‘Cennet anaların ayağının altındadır buyurmuştur’. Bizler bu anlayış ve kültür dairesi içerisinde yetişmiş milletiz.Kadına her zaman hak ettiği değeri veren, bir milletin evlatlarıyız.Günümüzde de iş dünyasından, siyasete ve ekonomiye kadar hayatın her alanında başarılı çalışmalara imza atan kadınlar, ülkemize umut ve güven vermektedir. İnşallah kadınlarımız YEKAD gibi değerli STK’ların katkısı ile sosyal ve siyasal hayata daha etkin olacaktır” dedi.

‘ KADINLARA YÖNELİK SPOR TESİSİMİZ ANKARA’DA BİR İLK”

Konuşmasında Gölbaşı Belediyesi’nin kadınlara yönelik çalışmalarına da dikkat çeken Duruay: “Belediyemiz olarak Kadınlarımızın sosyalleşmesi ve hoş vakit geçerbilmesine yönelik çalışmalar yapıyoruz. Kadınlarımızın hayat şartlarını daha da iyileştirmeye yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz.2018 yılı içerisinde hizmete açacağımız ve Mevlana Spor Merkezi’ni sadece kadınlara tahsis edeceğiz. Ve bu alanda bir ilke imza atıyoruz.Ayrıca Zübeyde Hanım Sosyal tesisinde hanımlara yönelik hanımlar lokali yapıyoruz.Böylece Gölbaşı’nda bu konuda önemli bir açığı dolduruyoruz” dedi.

Gölbaşı Atatürk Sahil Parkı’nda gerçekleştirlen “Başkent’in Önde Giden Kadınlarının Önder STK’ları” programı YEKAD Genel Başkan’ı Nazan Aytop’un Duruay’a teşekkür konuşması ve plaket vermesi ile sona erdi.