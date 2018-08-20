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Başkan Erdoğan, 6. Olağan Büyük Kongresi'ne davetli yabancı devlet temsilcileri onuruna yemek verdi

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Başkan Erdoğan, 6. Olağan Büyük Kongresi'ne davetli yabancı devlet temsilcileri onuruna yemek verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı devlet temsilcileri onuruna yemek verdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesine gelen davetlileri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay karşıladı. 

Başkan Erdoğan, yemeğe katılan davetlilerle tek tek selamlaştı.

Yemeğe, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullahi Muhammed, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin, Zambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Inonge Wina, Tunus Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi'nin yanı sıra birçok davetli katıldı.

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