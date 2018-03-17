Başkan Ertürk, Başkent Ankara ve Anadolu Konfederasyonu (BAŞKON) heyetini ağırladı

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Başkent Ankara ve Anadolu Konfederasyonu (BAŞKON) heyetini ağırladı. Ertürk, Kahramankazan’da yaptıkları çalışmalar hakkında BAŞKON heyetini bilgilendirdi.

Başkent Ankara ve Anadolu Konfederasyonu (BAŞKON) heyeti Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk’ü ziyaret etti. Başkan Ertürk, BAŞKON Genel Başkanı Mehmet Akyol başkanlığındaki heyeti çiçeklerle karşıladı. Misafirlerine Kahramankazan Belediyesi hizmet binasını gezdiren Ertürk, heyete ilçe genelinde yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Ertürk ayrıca, misafirlerine kavunuyla meşhur olan ilçede yapılan kavun lokumu, kavun kolonyası ve kavun kahvesi hediye etti. Başkan Ertürk daha sonra misafirleriyle belediye meclis salonunda bir toplantı gerçekleştirdi.

Büyük bir özveri

BAŞKON Genel Başkanı Akyol, Kahramankazan’ın 2004 öncesinde köy görünümünde olan Kahramankazan’ın aradan geçen 14 yıl içerisinde başkentin metropol ilçeleri arasında girdiğini yakından gözlemlediklerini söyledi. Akyol, bu değişim ve gelişimde Başkan Ertürk’ün büyük bir özveri sergilediğini ifade ederek kendisini BAŞKON ailesi olarak tebrik ettiklerini kaydetti. Akyol ayrıca, ilçede yapılan ve yapılması planlanan projeler ile ilçenin daha da ileri bir seviyeye çıkacağına inandıklarını sözlerine ekledi.

Projeleri anlattı