Başkan Ertürk, Başkent Ankara ve Anadolu Konfederasyonu (BAŞKON) heyetini ağırladı

Başkent Ankara ve Anadolu Konfederasyonu (BAŞKON) heyeti Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk’ü ziyaret etti. Başkan Ertürk, BAŞKON Genel Başkanı Mehmet Akyol başkanlığındaki heyeti çiçeklerle karşıladı. Misafirlerine Kahramankazan Belediyesi hizmet binasını gezdiren Ertürk, heyete ilçe genelinde yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Ertürk ayrıca, misafirlerine kavunuyla meşhur olan ilçede yapılan kavun lokumu, kavun kolonyası ve kavun kahvesi hediye etti. Başkan Ertürk daha sonra misafirleriyle belediye meclis salonunda bir toplantı gerçekleştirdi.
Büyük bir özveri
BAŞKON Genel Başkanı Akyol, Kahramankazan’ın 2004 öncesinde köy görünümünde olan Kahramankazan’ın aradan geçen 14 yıl içerisinde başkentin metropol ilçeleri arasında girdiğini yakından gözlemlediklerini söyledi. Akyol, bu değişim ve gelişimde Başkan Ertürk’ün büyük bir özveri sergilediğini ifade ederek kendisini BAŞKON ailesi olarak tebrik ettiklerini kaydetti. Akyol ayrıca, ilçede yapılan ve yapılması planlanan projeler ile ilçenin daha da ileri bir seviyeye çıkacağına inandıklarını sözlerine ekledi.
Projeleri anlattı
Kahramankazan Belediyesi Başkanı Lokman Ertürk de, BAŞKON heyetini ağırlamaktan dolayı oldukça mutlu olduklarını belirterek, bu anlamlı ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür etti. Kendi hayatından örnekler veren ve içinde yer aldığı sivil toplum kuruluşlarından bahseden Ertürk, sivil toplum kuruluşlarının büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti. Kahramankazan’ın başkan seçildiği 2004 yılından bu yana tüm alanlarda büyük bir değişim ve gelişim yaşadığını ifade eden Ertürk, ilçenin şu anda başkentin önemli bir merkezi haline geldiğini söyledi. Ertürk, Kahramankazan’da 6 milyar dolarlık yatırımla Türkiye’nin Kanal İstanbul’dan sonra en büyük ikinci projesi olacak Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (HAB) ile uluslararası termal kent kümelenmesi ve 150 devlet hastanesi başta olmak üzere projeleri süren çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Ertürk, yatırımcıları Ankara’nın ve Türkiye’nin parlayan yıldızı Kahramankazan’a yatırım yapmaya davet etti.
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