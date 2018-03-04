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Başkan Ertürk, Türkiye'nin ve İç Anadolu'nun en beğenilen büyükşehir ilçe belediye başkanı seçildi

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Başkan Ertürk, Türkiye'nin ve İç Anadolu'nun en beğenilen büyükşehir ilçe belediye başkanı seçildi
Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Belediye Başkanları Birliği tarafından Türkiye genelinde sosyal medya üzerinden düzenlenen yapılan ve..

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Belediye Başkanları Birliği tarafından Türkiye genelinde sosyal medya üzerinden düzenlenen yapılan ve "Türkiye'nin en beğenilen belediye başkanlarını belirleyen halk oylaması sonucunda iki anlamlı ödüle birden layık görüldü. Başkan Ertürk, Türkiye'nin ve İç Anadolu'nun en beğenilen büyükşehir ilçe belediye başkanı seçildi.

Belediye Başkanları Birliği'nce sosyal medya üzerinden Türkiye genelinde yapılan ve Türkiye'nin en beğenilen belediye başkanlarının belirlendiği halk oylamasında en beğenilen belediye başkanları ödüllerini törenle aldı.

Halkımız en beğenileni seçti

MEB Şura Salonu'nda gerçekleştirilen ödül törenine belediye başkanları, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı. Yarışma kapsamında 7 coğrafi bölgenin ve Türkiye'nin en beğenilen büyükşehir, il, büyükşehir ilçe, ilçe ve belde belediye başkanları ödüllendirildi. Belediye Başkanları Birliği Genel Başkanı Hüseyin Erer, yarışmanın Facebook üzerinden kullanılan oylarla gerçekleştirildiğini belirterek, "Halkımız en beğendiği belediye başkanını kendi oylarıyla belirlemiştir. Burada en başarılı, en çok yatırım yapan, en çalışkan belediye başkanı değil, en beğenilen belediye başkanı seçilmiştir" dedi.  

İki ödül birden

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, halk oylaması sonucunda iki anlamlı ödüle birden layık görüldü. Ertürk Türkiye genelinde yapılan halk oylaması sonucunda Türkiye'nin en beğenilen büyükşehir ilçe belediye başkanı ve İç Anadolu'nun en çok beğenilen büyükşehir ilçe belediye başkanı seçildi. Başkan Ertürk, kendisini oylama sonucu bu ödüle layık gören tüm vatandaşlara ve bu anlamlı organizasyonu gerçekleştiren Belediye Başkanları Birliği'ne şükranlarını sunduğunu söyledi.

Türkiye'den takip ediliyoruz

Ertürk, 2004 yılından bu yana belediye başkanı olduğu Kahramankazan'dan adeta bir mucizeye imza attıklarını belirterek, geride kalan 14 yıl içerisinde, köy olarak adlandırılan ilçelerini başkentin metropol ilçeleri arasına sokmayı başardıklarını söyledi. Kahramankazan'ın Ankara'nın en hızlı gelişen dış ilçesi, Türkiye'de ise en hızlı gelişen dış ilçeler arasında ilk sıralarda yer aldığını anımsatan Ertürk, "Bu hizmetlerin yalnızca Ankara'da değil tüm Türkiye'de takip edildiğini görmek bizleri mutlu ediyor. Bu ödül de bunun en büyük kanıtı. Çıktığımız bu yolculuğa Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hizmetlerimize yenisini ekleyerek devam edeceğiz" dedi.   

Diğer ödüller

Törende ayrıca, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi Türkiye'nin en beğenilen Büyükşehir Belediye Başkanı seçilirken, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk en beğenilen Büyükşehir İlçe Belediye Başkanı ödülünü aldı. En beğenilen il belediye başkanı Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, ilçe belediye başkanı Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, belde belediye başkanı ise Kuşu Belediye Başkanı Türker Çağatay Halim oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna da İç Anadolu Bölgesi'nin en beğenilen belediye başkanı seçildi. Ertürk bu kategoride de İç Anadolu'nun en beğenilen büyükşehir ilçe belediye başkanı oldu.

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