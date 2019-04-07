Başkan Köse’den vatandaşa ve personele karşılama

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, vatandaşı ve personeli belediye kapısında karşıladı. İlk olarak mesaiye gelen personeli karşılayan Köse daha sonra belediyeye gelen vatandaşları kapıda karşılayarak hoş geldiniz dedi. Vatandaşlar ve çalışanlarla tokalaşarak bir süre sohbet eden Köse, kolonya ve çikolata ikram etti.

Mamak efendi, biz hizmetkarız

Mamak’a hizmet etme amacıyla göreve başladıklarını kaydeden Köse, “İlk günkü aşkla, durmadan yorulmadan, daha büyük azim ve kararlılıkla “Mamak efendi, biz hizmetkârız” şiarımızı ilke edinerek, daha çok çalışacağız. Mamak’a hizmet etmek için göreve başladık. Mesai başlamadan önce belediye personelimizi sonrasında hemşehrilerimizi kapıda karşıladık. Biz birlikte güzeliz, birlikte Mamak’ız” dedi.

Her zaman her yerde olacağız

Mesai arkadaşları ile bütün Mamaklıların hizmetinde olacaklarını belirten Köse, “Gerek personelimiz gerek yönetici arkadaşlarımız gerek şahsım her zaman alanda, belediyede, sokakta, caddede kısacası ilçenin her noktasında her yerde hemşehrilerimizin emrinde olacağız” dedi.