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Başkan Mesut Akgül, Sağlık Yaşam Parkı’nın devamı niteliğinde 2880 metrekarelik alanda inşa edilen parkı yerinde inceledi

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Başkan Mesut Akgül, Sağlık Yaşam Parkı’nın devamı niteliğinde 2880 metrekarelik alanda inşa edilen parkı yerinde inceledi
Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Başak Mahallesi Özalp Caddesi’nde geçtiğimiz yıllarda 14 bin 113 metrekarelik alanda yapımı tamamlanan Sağlık Yaşam Parkı’nın devamı niteliğinde 2880 metrekarelik alanda inşa edilen parkı yerinde inceledi.

Bitkisel peyzaj çalışmaları devam eden park tamamlandığında Sağlık Yaşam Parkı, toplamda 17 bin metrekarelik park alanı ve 600 metre koşu yolu, fitness alanı, çocuk oyun alanı, oturma alanları ve yeşil alanları ile mahalle sakinlerinin hem sosyal hem de spor hayatına katkı sunmaya devam edecek.

 

Parklar şehrin ruhunu yansıtan mekanlardır

Belirli aralıklarla sahada mahalle mahalle incelemelerde bulunarak var olan eksikliklerin giderilmesi ve yeni planlanan çalışmaların hızla hayata geçmesi için çalışan Akgül, incelemeler sırasında vatandaşlarla da görüş alışverişinde bulundu. Mamak’ta nefes alınacak mekanlar yaratma gayreti içerisinde olduklarını belirten Akgül, Başak Koşu Yolu ve Spor Alanı olarak bilinen Sağlık Yaşam Parkı’nın yapılan çalışmaların ardından daha geniş bir alanda vatandaşa hizmet vereceğini söyledi. Mamak’ta park ve bahçe alanında büyük atılım içinde olduklarını vurgulayan Akgül, “Parklar şehirlerin ruhunu yansıtan mekanlardır. Var olan yeşil alanlarımızın, parklarımızın düzenlenmesinden, yeni park alanlarımızın planlanmasına, çocuk oyun gruplarından, spor aletlerine kadar ihtiyaç olan ne varsa yerine getiriyoruz. Amaç vatandaşımızın mutluluğu ise en ince detayına kadar düşünmek ve planlamak zorundayız” dedi.

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