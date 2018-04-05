BAŞKAN MURAT ERCAN ESNAFI İHMAL ETMİYOR

Sincan Belediyesi Başkanı Murat Ercan ilk olarak Sincan’da ikamet eden Kırşehirlilerle bir araya geldi. Kırşehirliler Başkan Ercan’ı kapıda karşıladı. Derneklerin ülkemizin kültürünü tanıtmak açısından önemli olduğunu her zaman dile getiren Başkan Ercan yapılan çalışma ve projeler hakkında bilgi aldı.
BAŞKAN ERCAN ESNAFI İHMAL ETMİYOR
Her fırsatta esnafla bir araya gelmeye özen gösteren Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Dernek ziyaretinin ardından Sincan çarşı esnafını dolaştı. Esnaf sorunlarını Başkan Ercan’a iletti. Başkan Ercan çarşıda alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet etti.
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