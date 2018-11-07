Başkan Mustafa Ak, Ovacık Mahalle Konağı’nda incelemelerde bulundu

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Keçiören 23 Nisan Mahallesi’nde yapımı devam eden mahalle konağında ve temeli geçtiğimiz günlerde atılan Ovacık Mahalle Konağı’nda incelemelerde bulundu.

Mahalle konaklarının yapımına hız kazandırdıklarını ifade eden Başkan Ak, kısa zamanda vatandaşların hizmetine sunulacağını belirtti.

ÇOK AMAÇLI KULLANIM

Keçiören Belediyesi, ilçe genelinde yaygınlaştırdığı mahalle konaklarına yenilerini eklemeyi sürdürüyor. Yapımı devam eden 23 Nisan Mahalle Konağı’nda ve yapımına yeni başlanan Ovacık Mahalle Konağı’nda yürütülen çalışmaları yakından takip eden Başkan Ak, yapımı tamamlanan konakları vatandaşların talepleri doğrultusunda çok amaçlı kullanım için hizmete açacaklarını belirtti. Ak, kimi mahalle konaklarının belirli bölümlerinin sağlık ocağı olarak faaliyet göstereceğini kaydetti.

“KONAKLAR KISA SÜREDE TAMAMLANACAK”

Keçiören’de vatandaşların sosyal ve kültürel etkinliklerini gerçekleştirmeleri için inşa edilen 14 mahalle konağı ile vatandaşlara hizmet etmeyi sürdürdüklerini söyleyen Başkan Ak, “Şehit Kubilay, Ufuktepe, Şeyh Şamil, Barbaros Hayrettin, Esertepe, Atapark, Anafartalar, Osmangazi, Subayevleri, Yayla, Güngörmüşler, Çiçekli, 23 Nisan ve Kösrelik Mahalle konaklarının ardından Ovacık’ta yapımına başladığımız mahalle konağımız kısa sürede tamamlanacak. Mahallelerimize yeni bir hava katacak olan konaklarımız her zaman vatandaşların hizmetinde olacak. Keçiören Belediyesi olarak bugüne kadar yaptığımız mahalle konaklarında birçok sosyal faaliyetler düzenlendi. Bu etkinliklerin Keçiören’in her mahallesinde yaygınlaşması için ‘İnsan değerlidir, Keçiören halkı değerlidir’ anlayışıyla sosyal alan inşa etmeye devam ediyoruz” diye konuştu. ​