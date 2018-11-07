  • BIST 95.537
  • Altın 212,647
  • Dolar 5,3618
  • Euro 6,1515
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 18 °C

Başkan Mustafa Ak, Ovacık Mahalle Konağı’nda incelemelerde bulundu

»
Başkan Mustafa Ak, Ovacık Mahalle Konağı’nda incelemelerde bulundu
Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Keçiören 23 Nisan Mahallesi’nde yapımı devam eden mahalle konağında ve temeli geçtiğimiz günlerde atılan Ovacık Mahalle Konağı’nda incelemelerde bulundu.

Mahalle konaklarının yapımına hız kazandırdıklarını ifade eden Başkan Ak, kısa zamanda vatandaşların hizmetine sunulacağını belirtti.  

ÇOK AMAÇLI KULLANIM 

Keçiören Belediyesi, ilçe genelinde yaygınlaştırdığı mahalle konaklarına yenilerini eklemeyi sürdürüyor. Yapımı devam eden 23 Nisan Mahalle Konağı’nda ve yapımına yeni başlanan Ovacık Mahalle Konağı’nda yürütülen çalışmaları yakından takip eden Başkan Ak, yapımı tamamlanan konakları vatandaşların talepleri doğrultusunda çok amaçlı kullanım için hizmete açacaklarını belirtti.  Ak, kimi mahalle konaklarının belirli bölümlerinin sağlık ocağı olarak faaliyet göstereceğini kaydetti.

“KONAKLAR KISA SÜREDE TAMAMLANACAK” 

Keçiören’de vatandaşların sosyal ve kültürel etkinliklerini gerçekleştirmeleri için inşa edilen 14 mahalle konağı ile vatandaşlara hizmet etmeyi sürdürdüklerini söyleyen Başkan Ak, “Şehit Kubilay, Ufuktepe, Şeyh Şamil, Barbaros Hayrettin, Esertepe, Atapark, Anafartalar, Osmangazi, Subayevleri, Yayla, Güngörmüşler, Çiçekli, 23 Nisan ve Kösrelik Mahalle konaklarının ardından Ovacık’ta yapımına başladığımız mahalle konağımız kısa sürede tamamlanacak. Mahallelerimize yeni bir hava katacak olan konaklarımız her zaman vatandaşların hizmetinde olacak. Keçiören Belediyesi olarak bugüne kadar yaptığımız mahalle konaklarında birçok sosyal faaliyetler düzenlendi. Bu etkinliklerin Keçiören’in her mahallesinde yaygınlaşması için ‘İnsan değerlidir, Keçiören halkı değerlidir’ anlayışıyla sosyal alan inşa etmeye devam ediyoruz” diye konuştu.  ​

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Cumhuriyetin kuruluşunun 95’inci yıldönümü Keçiören'de coşkuyla kutlandı30 Ekim 2018 Salı 10:22
  • Neşeli Minikler Kreşi öğrencileri Anıtkabir’i ziyaret ettiler26 Ekim 2018 Cuma 10:32
  • Herkesin Can Güvenliği için İzinsiz Havai Fişek ve Silahlı Kutlamaya Hayır!26 Ekim 2018 Cuma 10:29
  • KEDEM (Keçiören Eğitime Destek Merkezi) öğrencilerinden Cumhurbaşkanı'na mektup25 Ekim 2018 Perşembe 10:04
  • Keçiören İlçesi Ekonomik Beklenti Çalıştayı yapıldı24 Ekim 2018 Çarşamba 09:36
  • Sihirli Eller Atölyeleri” projesi destekçi görüşmelerini sürdürüyor23 Ekim 2018 Salı 09:30
  • Mustafa Ak, 15 Temmuz şehidi Suat Akıncı’nın ismini taşıyan parkı gezdi22 Ekim 2018 Pazartesi 10:11
  • Gençler Keçiören Belediyesi’ne bağlı Huzurevi'ne ziyarette bulundular22 Ekim 2018 Pazartesi 10:06
  • Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, vatani görevini yerine getirmek için 1 gün boyunca askerlik yapan down sendromlu Erol Çelik’i tebrik etti20 Ekim 2018 Cumartesi 11:37
  • Keçiören Belediyesi’ne bağlı Neşeli Minikler Kreşi öğrencileri “MİTSİ” oyunu ile eğlenceli dakikalar yaşadı20 Ekim 2018 Cumartesi 11:14
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim