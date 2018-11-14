Başkan Mustafa Tuna, AKParti Ankara İl Gençlik Kolları'nı makamında kabul etti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, AKParti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Osman Özdemir ve teşkilat üyelerinden oluşan heyeti makamında kabul etti.

Gençler, Başkan Tuna ile şehir yönetiminden yaklaşan yerel seçimlere kadar birçok konuda görüş alışverişinde bulundu.

GENÇLER EN ÇOK METRO İSTİYOR

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanlığı üyeleri Başkan Tuna’ya, Başkent’te yaşayan gençlerin taleplerini de iletti.

Lise ve üniversite öğrencilerinin Başkan Tuna’dan en çok Metro ve Ankaray hatlarını artırmasını istediklerini belirten AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığı üyeleri, Başkan Tuna’nın Raylı Sistemler konusunda anlattığı yeni projeler hakkında da bilgi aldı.

Başkent’te göreve geldiği ilk günden itibaren Raylı Sistemlerin yaygınlaştırılması gerektiğini vurgulayan Başkan Tuna, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının çalışmaları var. Biz de yoğun çalışıyoruz bu konuda ancak bu çalışmalar bugünden yarına hemen hayata geçirilemiyor. Özellikle planlama ve alt yapıya dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdiden yapılması lazım ki inşaat maliyeti makul olsun. Neticede yapılan çalışmalar ve harcamalar milli servet” dedi.



GENÇLERDEN SEÇİM ÖNERİLERİ

Başkan Tuna’nın AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları üyeleri ile buluşmasında önemli günden başlıklarından biri de yaklaşan yerel seçimlerdi.

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Osman Özdemir, “Son 1 yılda gençler olarak Ankara’da önemli bir değişikliğin olduğunu fazlasıyla hissediyoruz, bundan son derece memnunuz. Ankara’da ulaşımın 24 saat kesintisiz hale getirilmesi, ücretsiz wi-fi imkanı, genç müzisyenlere metro istasyonlarında verilen fırsatlar, gençlerimizden takdir topluyor”dedi.

AK Parti Ankara Gençlik Kolları Yerel Yönetimler Başkanı Mahmut Cavga da, “Bu kısa sürede Ankara’daki gençlerin gönlüne girdiniz. İnşallah bir dönem daha Ankara’da sizin gibi değerli bir ismi görmek isteriz. Gençlere ağabeylik yapan, onların sorunlarını çözmek için çabalayan bir büyükşehir belediye başkanıyla çalışmak bizim için şans”değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Tuna, Gençlik Buluşmaları ile internet ve sosyal medya üzerinden yapılacak interaktif soru cevap organizasyonlarının artırılması için bürokratlarına talimat verdi.

BAŞKAN TUNA GENÇLERLE DENEYİMLERİNİ PAYLAŞTI

Başkan Tuna, AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları üyeleri ile şehir yönetimi üzerine tecrübelerini de paylaştı.

Şehirleşmede yaşanan sorunlara da dikkat çeken Başkan Tuna, şöyle konuştu:

“Bugün geldiğimiz noktada çocuklarımızın gençlerimizin durumu ortada. Mahalle kültürünün yaşanmıyor olması büyük binaların varlığı komşunun komşuyu tanımaması. Güvensizliği de beraberinde getirdi. Çocukların sosyal ortamlarının kısıtlanması Çocukları ve gençleri kendilerini başka mecralarda aramaya sevk etti. Günümüzde internet bulunmaz bir nimet ama yanlışları ve kötü yönleri de var. Şehir kültürünün değişmesi ile binada yan dairesinde kimin oturduğunu bilmeyen insanlar var artık. Bu mahalle kültürü aile yapısını da etkiliyor. Aile yapısı geleceğin temel taşı ama aile dejenere olunca gençler ve çocuklar perişan oluyor. O çocuklar kendilerini ifade etmek için uyuşturucuya bulaşıyor. Bu sorunların temelinde de rant esaslı şehirleşme geliyor. Rant esaslı şehirleşmeler kültürümüzü bitirdi. Çarpık yapılaşma çarpık aile sistemini getirdi. Olan oldu bundan sonrası için çaba sarf etmek lazım. Bu konuda ciddi çalışmalar da var ama siz gençlere de görev düşüyor. Birbirinizle güzel iletişim kurarak, geleneklerimiz ve değerlerimizle kendinizi geliştirdiğinize inanıyorum.”