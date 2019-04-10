Başkan Oğuz’dan 10 Nisan’da Anlamlı Ziyaret

' Polislere karanfil verip, günlerini kutladı '

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 10 Nisan Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Kahramankazan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret eden Oğuz, görevleri başındaki polislerin günlerini kutlayarak, karanfil hediye etti. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 10 Nisan Polis Teşkilatı’nın Kuruluşu ve Polis Günü dolayısıyla anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Oğuz, Kahramankazan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Ertürk, ilk olarak İlçe Emniyet Müdürü Recai Akbay’a çiçek takdim etti.

Oğuz ve Akbay daha sonra MOBESE kameralarından bir süre ilçeyi izleyerek, karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.Başkan Oğuz daha sonra, ilçe emniyet müdürlüğünde görevleri başındaki polisleri tek tek ziyaret ederek, karanfil hediye etti. Oğuz, ziyaretler sırasında polislerin günlerini kutlayarak, hizmetlerinden dolayı tüm ilçe halkı adına kendilerine teşekkür etti.

Huzur ve güvenliğimiz onlara emanet Başkan Oğuz, 174 yıllık köklü bir maziye sahip olan Türk Polisi'nin, ülkemizde asayişin, huzurun, güvenliğin, hak ve özgürlüklerin korunması için fedakârca faaliyet gösterdiğini kaydetti. Oğuz, “Polis teşkilatımız, huzur ve güvenliği sağlamak uğrunda canlarını tehlikeye atarak özveri ve cesaretle bu görevi yerine getirmektedir. Kahramankazan’ın bir huzur kenti olmasında emniyet personelinin katkısı büyüktür.

Vatandaş ile devlet arasında köprü kuran, milletimizin huzurunun ve güvenliğinin sağlanması için özverili bir şekilde gece gündüz çalışan Türk polisi, görevlerini gelecekte de başarılı bir şekilde sürdürecektir. Türk Milleti'nin huzur ve güvenliği için şehit ve gazi olan polislerimizi rahmet ve şükranla anıyor, tüm emniyet teşkilatı mensuplarının, polis haftasını en içten dileklerimle kutluyorum” diye konuştu.