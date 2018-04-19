Başkan Selçuk Çetin, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından sünnet ettirilen çocuklara bisiklet hediye ediyor

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, geleneksel hale getirdiği sünnet ziyaretlerine Nisan ayında da devam edip, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından sünnet ettirilen çocuklara bisiklet hediye ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017’de sünnet ettirilen çocuklar dan Pursaklar’da ikamet edenleri Pursaklar Belediyesi Başkanı Selçuk Çetin evlerinde ziyaret ediyor. İlçede 2017 yılında sünnet olan 250’nin üzerindeki çocuğu evlerinde program dahilinde tek tek ziyaret eden Başkan Çetin, belediyenin sosyal yardım müdürlüğü olan Tebessüm Çarşısı aracılığıyla sünnet olan çocuklara bisiklet hediye edip çocukları sevindiriyor. Ev ziyaretlerinde diğer çocukları da unutmayan Başkan Selçuk Çetin, evdeki diğer çocuklara yaş ve cinsiyetlerine göre hediye vererek tebessüm ettiriyor. Program dahilinde her hafta düzenli olarak sünnet ziyaretleriyle 250’nin üzerindeki ev tek tek ziyaret eden Selçuk Çetin, gittiği adreslerdeki apartman sakinleriyle de görüşerek talepleri dinliyor, çözüm önerileri sunuyor.