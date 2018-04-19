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Başkan Selçuk Çetin, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından sünnet ettirilen çocuklara bisiklet hediye ediyor

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Başkan Selçuk Çetin, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından sünnet ettirilen çocuklara bisiklet hediye ediyor
Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, geleneksel hale getirdiği sünnet ziyaretlerine Nisan ayında da devam edip, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından sünnet ettirilen çocuklara bisiklet hediye ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017’de sünnet ettirilen çocuklardan Pursaklar’da ikamet edenleri Pursaklar Belediyesi Başkanı Selçuk Çetin evlerinde ziyaret ediyor. İlçede 2017 yılında sünnet olan 250’nin üzerindeki çocuğu evlerinde program dahilinde tek tek ziyaret eden Başkan Çetin, belediyenin sosyal yardım müdürlüğü olan Tebessüm Çarşısı aracılığıyla sünnet olan çocuklara bisiklet hediye edip çocukları sevindiriyor. Ev ziyaretlerinde diğer çocukları da unutmayan Başkan Selçuk Çetin, evdeki diğer çocuklara yaş ve cinsiyetlerine göre hediye vererek tebessüm ettiriyor. Program dahilinde her hafta düzenli olarak sünnet ziyaretleriyle 250’nin üzerindeki ev tek tek ziyaret eden Selçuk Çetin, gittiği adreslerdeki apartman sakinleriyle de görüşerek talepleri dinliyor, çözüm önerileri sunuyor.

Sünnet ziyaretlerini değerlendiren Başkan Çetin, yıllardır bu uygulamayı devam ettirdiklerini ve hemşerilerinin kendilerine gösterdikleri ilgiden dolayı memnuniyetini belirterek şunları söyledi: “Ankara Büyükşehir Belediyemiz tarafından sünnet olan bütün çocuklarımızın kayıtlarını alıyoruz. Tebessüm Çarşımız bunların adreslerini tespit ediyor. Hepsini tek tek ziyaret ediyoruz. Bazen ziyaretlerimiz gecikebiliyor, bu unuttuğumuz anlamına gelmesin. Programlar dahilinde hepsini ziyaret edeceğiz. Hemşerilerimin kapısını çaldığımızda bizleri bağırlarına basıyorlar. Bu da yapılan işin ne kadar güzel olduğunu bize gösteriyor. Onlarla bir araya gelmek, dertleşmek, ihtiyaçlarını karşılamak ve en önemlisi herkesi tebessüm ettirmek, dualarını almak bizim için en güzel hizmettir. Gittiğimiz apartmanlarda diğer hemşerilerimizle de sohbet edip taleplerini dinliyor, ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Aynı zamanda şu mesajı da veriyoruz; ‘Komşularınızı ihmal etmeyin. Birbirinizi ziyaret edin. Komşuluk çok önemlidir’ PursaklarDa bu değerleri yaşatıyoruz.”

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