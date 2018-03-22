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Başkan Taşdelen, Zabıta Müdürlüğü’nün başarılı çalışanlarıyla bir araya geldi

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Başkan Taşdelen, Zabıta Müdürlüğü’nün başarılı çalışanlarıyla bir araya geldi
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Zabıta Müdürlüğü’nün başarılı çalışanlarıyla bir araya geldi. Özverili çalışmalarından dolayı çalışanlara teşekkür eden Taşdelen, “Birlikte hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyorum” diyerek başarı belgelerini verdi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen Zabıta Müdürlüğü’nün başarılı çalışanlarıyla bir araya geldi. Özverili çalışmalarından dolayı çalışanlara teşekkür eden Taşdelen, “Birlikte hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyorum” diyerek başarı belgelerini verdi.

Geride bıraktığı 4 yıl için amacını Çankaya’nın aydınlığını, farklılığını ortaya koymak olduğunu dile getiren Taşdelen, “Sırf partimize oy veren değil, tüm Çankayalılara hizmet götürmek için bu koltuğa oturduk. Halkımızla bir araya geldiğimizde aldığımız tepkiler de bize amacımıza ulaştığımızı gösteriyor” dedi.

 

“ZABITA MAHALLENİN AĞABEYİDİR”

Zabıta birimi çalışanlarının ayrı bir önemi olduğunu vurgulayan Taşdelen, “Zabıta mahallenin ağabeyidir, güvenilir kişisidir, emin insanıdır” dedi. Mahallelinin sorunlarına çözüm üretecek birincil kademenin zabıta birimi olması gerektiğine dikkat çeken Taşdelen, yeni dönemde pazaryerlerine hapsolan zabıta karakollarını mahallenin en işlek noktasına taşıyacaklarını söyledi. Her mahallenin kendine has dokusunun olduğunu dile getiren Taşdelen, "Sizlerle birlikte Çankaya’yı farklı kılmak bizim görevimiz. Biz sadece hizmet üretmedik rekorlar kırdık, bundan sonra da emeğimizle, hizmetimizle Çankaya’nın farkını ortaya koymaya devam edeceğiz” dedi.

Çankaya Belediyesi Başkanı Alper Taşdelen, Zabıta Müdürlüğü çalışanlarından başarı belgesine layık görülen 49 personele belgelerini takdim etti.  

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