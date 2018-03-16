BAŞKAN TUNA, AK PARTİ GENÇLİK KOLLARI MAHALLE BAŞKANLARI TOPLANTISI’NA KATILDI

“2019 SEÇİMLERİNDE GENÇLERE BÜYÜK İŞ DÜŞÜYOR. CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN İLK TURDA SEÇİLMESİ İÇİN ÇOK ÇALIŞMAMIZ GEREKİYOR”

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, AK Parti Gençlik Kolları Mahalle Başkanları Toplantısı’nda gençlerle buluştu. Gençlere tavsiyelerde bulunan Başkan Tuna’nın gündeminde yaklaşan 2019 seçimleri vardı.

Gençlere tarih bilincinin ne kadar önemli olduğunu anlatan Tuna, “Bütün Haçlılar bugün Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye’ye karşı cephe almış durumda sizler kendinizi ne kadar iyi yetiştirirseniz, Türkiye geleceğe o kadar emin adımlarla yürür” dedi.

“YÜKSEK OY ALMAMIZ GELECEĞİMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hayata geçeceği 2019 seçimlerinin önemine vurgu yapan Başkan Tuna, “2019 seçimlerini yüksek oy oranı ile almamız, geleceğimiz için çok önemli. 2019 seçimlerinde Cumhurbaşkanımızı ilk turda seçilmesi için çok çalışmalıyız. Hainler hesap peşinde. Su uyur düşman uyumaz. Sürekli çalışıyorlar. Bizim daha çok çalışmamız lazım. 2019’da istenen başarıyı elde edemezsek Allah korusun Suriye’den beter oluruz. 15 Temmuz’da hesaplar oydu. Hain darbe girişiminin amacı ülkemizi Suriye gibi yapmaktı. Dolayısıyla büyük bir sorumluluğunuz var. Dünyanın bütün mazlumları ve Müslümanlarının gözü Sayın Cumhurbaşkanımızda. Ülkemizin ve dünya Müslümanlarının geleceği ve vebali var üstümüzde. Hesap günü bunun hesabını veremeyiz” dedi.

“VATANDAŞLA TEMASI KOPARMAYIN”

Başkan Tuna, genç mahalle başkanlarına vatandaşla teması koparmama nasihatında da bulunarak, “Seçimden seçime milletin kapısını çalanlardan olmadık, olmayacağız” diye konuştu. Siyasi deneyimlerini gençlerle paylaşan ve “Sizlere güvenimiz tam” diyen Tuna, “Biz çok duyduk... AK Parti kurulmadan önce 2002 seçimlerinden önce vatandaşın şöyle bir tepkisi vardı. Ben sahadayken seçmen; seçimden seçime gelirsiniz sonra unutursunuz bizi derdi. Milletvekili seçimlerinde yaşadık. Tabi ben ve diğer arkadaşlarım seçimlerden sonra 2003 yazında daha önce seçim kampanyasında gittiğimiz her köyü, her mahalleyi ziyaret ettik. Böyle devam ede ede partimizin oyu arttı. Şimdi seçimden seçime geliyorsunuz diye bir laf duyulmuyor. Seçimden seçime gittiğin zaman itibarı olmuyor. Daha önceki partiler böyle yapıyordu. Hepsi de silindi gitti, tarih oldular.” ifadelerini kullandı.