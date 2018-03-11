Başkan Tuna, Başkent’in merkeze en uzak ilçelerinden biri olan Nallıhan’ı ziyaret etti

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DOÇ. DR. MUSTAFA TUNA, AFRİN KAHRAMANI MEHMETÇİKLER İÇİN DÜZENLENEN DESTEK KERMESİNE KATILDI.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Tuna Nallıhan’da, Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, AK Parti Nallıhan İlçe Başkanı Ertuç Güngör, ilçe teşkilatı yöneticileri ve vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’nın Nallıhan ziyareti, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’e ilerleyen Mehmetçiklere destek amacıyla Çayırhan’da düzenlenen kermesin açılışına katılmasıyla özel anlam kazandı. Çayırhan 23 Nisan Parkı’nda STK’ların ve vatandaşların katılım ve desteğiyle gerçekleşen kermesin açılışında , Afrin şehitleri için Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Daha sonra Başkan Mustafa Tuna, Nalllıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, AK Parti Nallıhan İlçe Başkanı Ertuç Güngör ve STK başkanları “Hayırlı Olsun” dilekleriyle kermesin açılış kurdelasını kestiler. “Çok değerli kardeşlerim, böyle bir kermese vesile olan herkese teşekkür ediyorum” sözleriyle kermese katılan tüm Çayırhanlıları selamlayan Başkan Mustafa Tuna, “Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum” dedi.

-GAZİDEN KUTSAL ARMAĞAN

Öte yandan Çayırhanlı Güneydoğu Gazisi Sezgin Korkut, Başkan Mustafa Tuna’ya Ay Yıldızlı Türk Bayrağı armağan etti. Başkan Tuna’da kendinse armağan edilen bu kutsal emaneti öperek teslim aldı.

KÜÇÜK KIZ ÇOCUĞUNDAN ÇOCUK PARKI TALEBİ

Başkan Mustafa’yı büyük ilgi gösteren vatandaşlar taleplerini de iletti. Küçük bir kız çocuğu ise mahallelerine çocuk parkı yapılması istediğini belirten bir yazıyı Başkan Tuna’ya verdi. Başkan Tuna, Nallıhan’da asırlık ardıç ağaçlarının yer aldığı Hoşebe Mesire Alanı ile Sarıyar Hasan Polatkan Barajı kıyısında incelemelerde bulundu.