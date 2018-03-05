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Başkan Tuna; Belediye Başkanları Birliği tarafından, İç Anadolu Bölgesinin “En beğenilen Büyükşehir Belediye Başkanı” seçildi

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Başkan Tuna; Belediye Başkanları Birliği tarafından, İç Anadolu Bölgesinin “En beğenilen Büyükşehir Belediye Başkanı” seçildi
BELEDİYE BAŞKANLARI BİRLİĞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN ANKETTE, ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DOÇ.DR. MUSTAFA TUNA, HALKIN OYLARIYLA İÇ ANADOLU BÖLGESİNİN EN BEĞENİLEN BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, İç Anadolu Bölgesinin “En beğenilen Büyükşehir Belediye Başkanı” seçildi.  

Belediye Başkanları Birliği, tarafından 7 farklı bölgede görev yapan büyükşehir belediye başkanları için facebook üzerinden düzenlenen “En beğenilen Büyükşehir Belediye Başkanı” yarışmasında Başkan Tuna, birinci oldu.  

Milli Eğitim Bakanlığı MEB Şura Salonu’nda düzenlenen ödül töreninde Başkan Tuna’nın adına ödülünü, AK Parti Siyasi Erdem ve Etik Kurulu üyesi Güldal Akşit’in elinden Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Yılmaz aldı.

 

HALKIN OYLARIYLA SEÇİLDİ

Belediye Başkanları Birliği Başkanı Hüseyin Eren, belediye başkanları arasında bilgi paylaşımı ve dayanışma amacıyla Belediye Başkanları Birliği’nin, 2012 yılında kurulduğunu belirterek, Birliğin, 762 si mevcut  474 eski belediye başkanlarından oluşan toplam 1236 üyeli dev bir kuruluş olduğunu söyledi.   

Farklı kategorilerde facebook üzerinden halkın oylarıyla yarışma sonuçlarının belirlendiğini ifade eden Eren, “Halkımız verdiği oylarla Büyükşehir, il, ilçe ve belde başkanları arasında en çok beğenilen belediye başkanını seçmiştir” dedi.

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