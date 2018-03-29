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Başkan Tuna, “Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası”nda Türkiye’yi temsil edecek Milli Takım sporcularını ziyaret etti

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Başkan Tuna, “Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası”nda Türkiye’yi temsil edecek Milli Takım sporcularını ziyaret etti
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DOÇ. DR. MUSTAFA TUNA, NİSAN AYI SONUNDA BAŞLAYACAK OLAN “BÜYÜKLER AVRUPA GÜREŞ ŞAMPİYONASI”NA KATILACAK GÜREŞ MİLLİ TAKIMINA BAŞARILAR DİLEDİ.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, “Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası”nda Türkiye’yi temsil edecek Milli Takım sporcularını Elmadağ’daki kampında ziyaret ederek, moral verdi.

Elmadağ Belediye Başkanı Gazi Şahin, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Adnan Yuva, ASKİ Spor Kulübü Başkanı Mehmet Genç, Milli Takım Antrenörü Abdullah Çakmar’ın eşlik ettiği Başkan Tuna, Dünya ve Türkiye dereceleriyle spora altın harflerle isimlerini yazdıran şampiyon milli güreşçilerle buluştu.

 

SPORCULARA TAM DESTEK

Milli Takım ve ASKİ Spor Güreş Takımı sporcusu Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül ve milli sporcularla uzun uzun sohbet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, sporcuların ihtiyaçlarını karşılamaya özen gösterdiklerinin altını çizdi.

 

MORAL PASTASI

Sporcularla birlikte moral pastası da kesen Başkan Tuna, milli sporcuların çalışma yaptığı salonda incelemelerde bulundu.

Rusya’da 30 Nisan’da başlayacak olan Avrupa Şampiyonası’na hazırlık çalışmalarına ilişkin milli takım antrenörü ve kulüp başkanından bilgi alan Başkan Tuna’ya Şampiyon güreşçi Taha Akgül, milli takım forması hediye etti.

 

BÜYÜKŞEHİR SPORCULARI TARİH YAZIYOR

Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübü sporcularından Taha Akgül ve Rıza Kayaalp’in de aralarında bulunduğu çok sayıda milli takım güreşçisi, Olimpiyat, Dünya, Avrupa ve Türkiye dereceleriyle Başkent’in de gurur kaynağı olmayı sürdürüyor.

Dünya spor tarihine geçen milli güreşçiler, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından aldıkları derecelere göre ödüllendiriliyor.

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