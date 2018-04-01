BAŞKAN TUNA, FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI'NIN GÜVERCİNLİK TESİSLERİ'NE GİDEREK ÇALIŞMALARLA İLGİLİ BİLGİ ALDI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Büyükşehir'e ait birimlerdeki çalışmalara ilişkin incelemelerine, hafta sonunda da devam etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Asım Balcı'nın, Fen İşleri Daire Başkanı Vedat Üçpınar ve Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanı Adnan Yuva'nın da eşlik ettiği Başkan Tuna, ilk olarak Fen İşleri'nin Güvercinlik'te bulunan tesisini ziyaret etti.

Başkent'in en ücra köşeleri de dahil olmak üzere; köprüden, kaldırıma, bulvardan asfalta kadar hizmet götüren Büyükşehir'in, Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı personelleriyle tek tek selamlaşan Başkan Tuna, tesiste incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Başkan Tuna'nın hafta sonu mesaisindeki bir diğer adresi ise yapımı hızla devam eden Yenimahalle BELMEK Binası oldu. Yaklaşık iki ay sonra yapımının tamamlanması beklenen BELMEK binasının her katını gezerek, yetkililerden bilgi alan Başkan Tuna, oradaki taksici esnafın davetini geri çevirmeyerek Aydın Taksi Durağı'nın misafiri oldu. Taksici esnafıyla sohbet eden Başkan Tuna, kendisine yöneltilen talepleri de tek tek dinledi.

Mahalle sakinlerinin de yoğun ilgisi ile karşılaşan Başkan Tuna, vatandaşlarla sohbet ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.