Başkan Tuna, “Ortaokullar Arası Resim Yarışması” ödül törenine katıldı

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DOÇ. DR. MUSTAFA TUNA, BİLİNÇLİ TÜKETİM KONULU RESİM YARIŞMASINDA DERECEYE GİREN 7. SINIF ÖĞRENCİSİ YURDA GÜL KÖKSAL’A ÖDÜLÜNÜ VERDİ.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü dolayısıyla Türkiye genelinde düzenlenen “Ortaokullar Arası Resim Yarışması” ödül törenine katıldı.

Bilinçli tüketimi resmeden öğrencilerin katıldığı yarışmada dereceye giren 7. Sınıf öğrencisi Yurdagül Köksal, Ankara Büyükşehir Belediyesi Özel Ödülü’nü Başkan Tuna’nın elinden aldı.

GELENEKSEL TÖREN

“21. Geleneksel Tüketici Ödülleri Töreni”ne Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da katıldı.

Törende konuşan Bakan Tüfenkci, “Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’ni bu yıl faaliyete geçirmek istiyoruz. Sistemin kamuya açık sosyal medya ile entegre yapıya sahip olmasını planlıyoruz” dedi.

Türkiye’nin huzur ve güvenliği için başlatılan Zeytin Dalı Operasyonu’nda şehit düşen kahramanlarımızı anarak konuşmasına başlayan Başkan Tuna da, bilinçli tüketim konusunda yerel yönetimler başta olmak üzere iş dünyası ve tüketiciler boyutunda tüm paydaşlara büyük görev düştüğüne dikkati çekti. Başkan Tuna, “ “Bundan 20 - 30 sene önce ne tüketici hakkı ne de başka haklar vardı. Ülkemiz gelişip ekonomik seviyesi arttıkça halkın refah seviyesi, rekabet arttıkça tüketicinin de haklarının gündeme geldiğini görmeye başladık. Bu çok aşırı rekabet nedeniyle yanlış yapanlar, çürük elmalar çoktur. Piyasadaki çürük elmaların ayıklanabilmesi içinde tüketicinin bilinçli olması gerekiyor. Yeni nesillerin bilinçli yetişmesi gerekiyor ki ilerde bilinçli bir tüketici olsunlar. Hep beraber bilinçli bir toplum olarak daha güzel yarınlara ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.

Resim yarışmasında dereceye giren Keçiören Hun Ortaokulu 7. Sınıf öğrencisi Yurdagül Köksal, Ankara Büyükşehir Belediyesi Özel Ödülü olarak dizüstü bilgisayar ve plaketini Başkan Tuna’nın elinden aldı.

Tuna, bilinçli tüketime destek veren ve müşteri memnuniyetini ilke edinen firmalara da ödüllerini verdi.