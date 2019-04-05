Başkan Yardımcısı Yavuz: " İstanbul için İptal Başvurusu Yok" dedi

İSTANBUL (AA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti İstanbul Şehir Başkanlığında basın üyelerinin sorularını cevapladı.

Yavuz, AK Parti ilçe teşkilatının Büyükçekmece'de tercihlerin iptali arzıyla yaptığı müracaata ait, "Büyükçekmece ilçemiz tarafından tüm İstanbul'un tercihinin iptaline ait bir başvuruda bulunulduğu biçiminde bir söyleme var ekranlarda, bunun doğru olmadığını ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Büyükçekmece teşkilatının, bu tercihlere has kanunsuz seçmen kaydını bahane göstererek, ilçe ile alakalı tercihlerin iptaline ait bir başvuruda bulunduğunu aktaran Yavuz, şunları kaydoldu:

"Esasen bu kanunsuz seçmen kaydıyla alakalı bir soruşturma da yürütülmektedir daha evvelden beri. Buna ait hapsetmeler de vardır, İlçe Popülasyon Müdürünün tutuklu olduğunu öğreniyorum. Başka vakanın içerisinde olduğu düşünülenlerle alakalı da yürütülen bir soruşturma var.

Gerçekten hadise ehemmiyetli bir hadise. Bunun üzerinden giderek Büyükçekmece'ye dönük bir başvuruda bulunulmuş ve İlçe Tercih Heyeti bu başvuruyu yalanlamıştır."

İlçe Tercih Heyetinin kararı üzerine Şehir Tercih Heyetine gidildiğini, bu kararın da yalanlandığını bildiren Yavuz, "Gidişat bundan ibarettir. Yoksa Büyükçekmece'nin dışında buna ait bir arzımız şu ana kadar mevzubahisi değildir." ifadelerini kullandı.

"Yüksek Seçim Kurulu'na gidilmiş değildir"

Ali İhsan Yavuz, bu mevzuyla alakalı Yüksek Tercih Kurulu'na müracaat yapılıp yapılmayacağına ait sual üzerine, "Gidelim mi, gitmeyelim mi biçiminde dostlarımız buna kafa yoracaklar ve bir karar vereceklerdir. Şu anda Yüksek Tercih Kurulu'na gidilmiş değildir. Gidelim mi, gitmeyim mi anlamında da net bir karara varılmış değildir." diye konuştu.

Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Büyükçekmece'de olan özellikle anlaşılır gibi değildir. Özellikle belediye çalışanlarının da Popülasyon Müdürünün de içinde olduğu ki sırf bundan dolayı tutuklu olduğunu öğreniyorum Popülasyon Müdürünün. Çok manidar geliyor bana ve bu sayı hiç de küçümsenecek bir sayı değil.

Başka Bir Deyişle 20 binlerin üstünde bir rakamdan bahsediliyor ve tercihten evvel natürel olmuş bu. Dolayısıyla bu tercihlerden evvel yapılan bir kanunsuzluk ve gerçekten organizeli bir iş gibi duruyor ama buna ait zati soruşturma yürüyor. Sayı da çok yüksek. Benim özellikle söylemek istediğim, yalnızca oraya ait bir başvurudur. İstanbul'un tamamına ait bir başvuru söz konusu değildir."