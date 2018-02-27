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Başkan Yaşar, Divriği Kültür Vakfı’nın “Okutmaya Var mısın? Senin de Bir Öğrencin Olsun” dayanışma gecesine katıldı

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Başkan Yaşar, Divriği Kültür Vakfı’nın “Okutmaya Var mısın? Senin de Bir Öğrencin Olsun” dayanışma gecesine katıldı
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Divriği Kültür Vakfı’nın “Okutmaya Var mısın? Senin de Bir Öğrencin Olsun” adı altında her yıl geleneksel olarak düzenlediği dayanışma gecesine katıldı.

Yenimahalle Belediyesi’nin destekleyicisi olduğu, Türkiye Barolar Birliği Litai Otel’de gerçekleşen geceye Yaşar’ın yanı sıra CHP Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Yılmazkaya ve çok sayıda Divriğili de ilgi gösterdi.

“Hep birlikte üstümüze düşen görevi yapacağız”

Gecede konuşma yapan Yaşar, “Maddi olanaksızlıklar yüzünden okuyamayan çocuklarımıza yardım etmek için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Yaşar, “Hemşeri derneklerine göreve geldiğim günden beri önem veriyorum. Çünkü bu tür dernekler gelenekleri ve görenekleri yaşatmada önemli bir rol oynuyor. Aynı memleketli insanları iyi günde, kötü günde bir araya getiriyor. Hem doğduğu toprakların sorunlarıyla uğraşıyor hem de doyduğu topraklara sahip çıkıyor. Maddi olanaksızlıklar yüzünden okuyamayan çocuklarımıza burs veriyor. Bundan daha güzel bir dayanışma olabilir mi” dedi.

Hiç birimiz hepimiz kadar güçlü değiliz”

Divriği Kültür Vakfı Başkanı Dr. Muharrem Köse ise okumak isteyen evlatlarımıza “Can Suyu” olmak istiyoruz diyerek, “Hiç birimiz hepimiz kadar güçlü değiliz. Geleceğimiz için, çocuklarımız için, gençlerimiz için, kızlarımız için en güçlümüzden en güçsüzümüze kadar, hepimizin el ele verme zamanıdır. Yüzlerce, belki de binlerce öğrencimizin eğitim desteğine ihtiyacı olduğu bilinciyle, onlara “Can Suyu” olmak istiyoruz” dedi.

Elde edilen gelirin tamamı öğrencilere 

Programda vakıf tarafından Yaşar’a teşekkür plaketi verildi. Yaşar plaketini Türkiye Birlik Partisi eski Genel Başkanı ve eski Milletvekili Mustafa Timisi’nin elinden aldı.

Konuşmaların ardından program türkücü baba-oğul Hasan Erdoğan ve Cankat Erdoğan’ın saz ve türkü performanslarıyla devam etti. Geceden elde edilen gelirin tamamı  ise öğrencilere burs olarak bağışlandı.

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