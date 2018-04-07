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Başkan Yaşar, “El Ele Gönül Gönüle” dostluk, dayanışma ve birlik yemeğinde Çorumlularla bir araya geldi

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Başkan Yaşar, “El Ele Gönül Gönüle” dostluk, dayanışma ve birlik yemeğinde Çorumlularla bir araya geldi
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Çorum Alaca Kargın Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen “El Ele Gönül Gönüle” dostluk, dayanışma ve birlik yemeğinde Çorumlularla bir araya geldi.

İlkadım Düğün Salonu’nda düzenlenen dayanışma gecesine Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar’ın yanı sıra Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, bazı dernek başkanları ve Kargınlılar katıldı.

Birlik ve beraberliğimizin simgesi

Türkülerin söylenip halayların çekildiği gecede Kargınlılar’a seslenen Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar, “Hemşeri derneklerine önem veriyoruz. Bölgemizdeki bütün hemşeri derneklerine her türlü desteği veriyor,onlara sahip çıkıyoruz. Sahip çıkmaya da devam edeceğiz. Çünkü hemşeri dernekleri birliğimizin ve beraberliğimizin simgesidir. Doğduğunuz köye de sahip çıkacaksınız, doydunuz köy olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkenti Ankara’ya da sahip çıkacaksınız. Kardeşliğimizin daha da pekişmesini, birlik ve beraberliğimizin daha güçlü olmasını diliyorum” diye konuştu.

Kargın Köyü Dernek Başkanı Muharrem Durna, kendilerine her zaman destek olan Başkan Yaşar’a katkılarından dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti.

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