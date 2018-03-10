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Başkan Yaşar, İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) yönetim kurulu ve üyelerini makamında ağırladı

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Başkan Yaşar, İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) yönetim kurulu ve üyelerini makamında ağırladı
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “İş’te kadın güçlü kadın” sloganıyla 2008 yılında kurulan İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter, yönetim kurulu ve İZİKAD üyelerini makamında ağırladı.

İzmir’in önde gelen kadın derneklerinden İZİKAD, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Ankara’ya geldi. Ulu Önder Atatürk’ü Anıtkabir’de ziyaret eden heyet, Başkent’te temaslarda da bulundu. İzmirli iş kadınlarının ilk durağı Yenimahalle Belediyesi oldu. Başkan Fethi Yaşar’la makamında bir araya gelen dernek yönetimi çalışmaları hakkında Yaşar’a bilgi verdi.

Cumhuriyetin kıymetini bilmeliyiz

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yaşar “ Sizler ülkemizin aydınlık yüzüsünüz. Ülkemizin 2 çıkış yolu vardır. İlki Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyete ve onun değerlerine sahip çıkmaktır. Burada da en büyük görev kadınlarımıza düşüyor. En çok da kadınların cumhuriyete sahip çıkması gerekiyor çünkü bugün hala İslam ülkelerindeki kadınlar, sizin haklarınızın onda biri için mücadele ediyor. İkinci çıkış yolu ise; sanayiciye, üreticiye, iş alemine sahip çıkmaktan geçiyor. Üretenler, yatırımcılar teşvik edilmeli, önleri açılmalıdır” dedi.

Kadının üretimdeki yeri sağlamlaştırılmalı

Başkan Yaşar’a hizmetleri ve kadına verdiği destekler için teşekkür eden Serter, iş dünyasının kadının üretimdeki yerinin sağlamlaştırılması için adım atması gerektiğinin altını çizdi. Serter “İZİKAD olarak kadınlarımıza destek olmaya ve var gücümüzle çalışmaya, cumhuriyete ve değerlerine bağlı kalmaya devam edeceğiz” dedi.

Serter, ziyaretin sonunda bu ay ilk sayısını çıkardıkları “İş’te Kadın” dergisini verdi.

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